【食用動物】有網店疑出售狗肉　漁護署稱正調查案件不排除提告

▲ （資料圖片）

Facebook專頁「玉鼎」發帖稱出售「香肉」，附圖列明售價及有卡通狗隻的圖片，疑出售狗肉。有網民指，上周五（17日）該帖文上載時一度指明出售「狗肉」，惟昨日（18日）更改字眼。

該專頁自稱是食品批發商，聲稱出售2種口味的香肉，兩斤售328元，其後每斤加150元，提供貨到付款或者網上轉帳，指「香肉」當天新鮮運送。

不少網民在帖文下留言，批評該專頁疑出售狗肉，更將相關帖文轉介到執法部門跟進，惟專頁負責人未有收斂，更得戚地留言「多謝大家幫我分享比更多人知道 黑粉也是粉」。

▲ (Facebook專頁「玉鼎」圖片)

漁農自然護理署今日（19日）指出，在近日恆常網上巡查中，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文，已即時展開調查，並會聯絡警方一同跟進。署方稱，正調查該網店的活動及帖文，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控。

漁護署表示，根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。

該署強調，絕不容忍有關違法行爲，必定會嚴格執法，嚴肅跟進所有違規行為。呼籲市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況，即致電1823舉報。

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責任編輯：陳麗娜