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萬千星輝賀台慶丨尹光由被指市井低俗未夠班　到成為光B上TVB台慶做嘉賓

娛樂 21:24 2023/11/19

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「光B」尹光成為TVB《萬千星輝賀台慶》表演嘉賓。

年逾70歲的「光B」尹光近期氣急升，早前在紅館舉行《Wan.K 宇宙巡邏演唱會》後，尹光氣勢持續，殺入今年叱咤樂壇流行榜「我最喜愛的男歌手」10強，成萬人迷MIRROR成員的對手。

而在今晚（11月19日），尹光更成為TVB《萬千星輝賀台慶》與《中年好聲音》歌搓同演出。光B由當年大笪地唱到上大台，可說十分巴閉。

光B尹光被瘋狂集郵　氣溫急降陳蕾搞到「聲沙沙」

尹光為TVB《萬千星輝賀台慶》任嘉賓。（馮雪怡 攝）

70年代移居香港

其實尹光可說是真正「說好香港故事」。眾所周知，光B並非在香港土生土長，他本在越南出世，小時候家境富裕，在7歲起便唱大戲，唱到成文武生。

可是後來越戰爆發，於是尹光在1970年移居香港，繼續歌唱事業，早期跟隨潮流唱國語歌，卻自稱不受歡迎，後來才轉唱通俗歌曲，而且更被封「廟街歌王」。

尹光打入今年叱咤樂壇流行榜「我最喜愛的男歌手」10強。

見證香港夜場漸式微

不過，尹光曾接受TOPick專訪表示，其實所謂「廟街歌王」真正演唱最多的地方卻是在夜總會和酒廊，可說見證10、80年代當年香港的繁榮夜經濟：「那時最高紀錄一晚唱9場，由晚上7點唱到凌晨4點，我自己駕車，晚晚由港九唱到新界!」

直至90年代，這些夜場漸漸式微，尹光才沒再唱，因為觀眾口味不同，他也有機會跟TVB簽約，做了4年藝人，之後因想全力登台搵錢，才沒再續約。

尹光見證住香港夜經濟轉變。（經濟日報圖片）

還清債決心戒賭

尹光不諱言，以前走埠登台容易賺錢，可是他亦曾因為嗜賭，輸掉不少身家，1979年試過澳洲登台時賭錢，一晚輸了10萬，幾乎是當時香港買一層樓的價錢。

在1984年，尹光試過輸錢後問人借了5萬元，那時突然醒覺。「自己一晚歌酬都是幾千，借幾萬怎樣還，求神拜佛希望一鋪翻身，估不到真是贏了錢，還清債後，便決心戒賭。」之後他一直抗拒誘惑，偶而小注怡情，但沒有再豪賭。

他跟同是歌手出身的太太李麗儀結婚41年，不論在公在私，互相扶持走過人生，他形容：「太太都是唱搞笑歌，我們可一齊拍檔登台，有甚麼意見都都容易傾，我只專心表演，其他財政、服裝以至家務都是她負責，像半個經理人，有事找她談便可。」

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季節是歲月神偷

其實，尹光歌唱出小市民百態和諷刺時弊，被視為次文化的表表者，尹光回憶說：「當時推出了一首講小巴司機的《十四座》，很受坊間歡迎，自此開始這條反映現實和諧趣的歌路。」

不過，因為尹光歌曲的歌詞市井，電台和電視台很少播出，更常受抨擊。

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他在今年8月接受TOPick專訪回憶往事時，便曾說：「好多人話我的歌教壞人，其實我從未唱過粗口，最多只是踩界，以前我被指未夠班，未上過電視台唱歌，但也沒所謂，你們不播，我便自己登台唱，一樣受到歡迎，一年出到三張碟，都十分好賣。」

「這段旅程人來人往，季節是歲月神偷」誰想到幾十年前被視為通俗市井的尹光，結果會成今日華麗地成為TVB《萬千星輝賀台慶》星級嘉賓，「數一生的智慧與荒謬」所以「有乜睇化唔化，玩個夠」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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