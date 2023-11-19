【港區國安法】林定國拒評會否動用55條　「話語權在中央政府手中」

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）

對於美國國會議員要求制裁香港司法界，有聲音指會觸動《港區國安法》55條，將部分國安案件移交內地審理。律政司司長林定國強調，第55條是例外條款，最終決定是由中央人民政府批准，「所以話語權其實在中央政府手裏。（這是）很假設性的問題，並不適合由我表達個人意見。」

林定國今日接受電視節目訪問時強調，啟動55條的程序嚴謹，要視乎情況處理，「叮噹百寶袋好多嘢，有無見過晒冷拎晒啲嘢出嚟？百寶袋係唔會咁易披露嘅」。

至於若最終交由內地審理，兩地法制不同，會否對被告造成不公？林定國表示，不會因為由內地行使管轄權而令罪行及刑罰有變，只是程序不同，動用內地刑事訴訟程序。

被問到現時本港有多少律師符合資格到內地為被告答辯，林直言︰「沒有想過這問題。」又補充，有內地律師牌照或相關資格的人，就有權代表當事人出庭。

港府定於明年內完成《基本法》23條立法，保安局局長鄧炳強早前指不排除參考外國例子，容許警方可以扣留疑犯超過48小時。林定國則指，當局會參考不同地區的情況，是想了解其他國家面對類似國家安全風險時用甚麼手段，有否參考價值或者需要做同樣的事。

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記者：戴朗希