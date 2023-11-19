萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】

▲ TVB台慶紅地毯盛況！

TVB56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》將於今晚（11月19日）舉行，今年TVB台慶除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持。

每年TVB台慶紅地氈都是一眾花旦小生鬥靚地方，當中女藝人更會選「戰衣」騷身段。

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當中郭珮文（Juliana）、鄧凱文、林鈺洧、邢慧敏、「東張女神」何沛珈、黃嘉雯、葉倩雯等十分性感。當中穿低胸晚郭珮文行紅地氈幾乎絆倒，她也不禁掩嘴而笑。

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而林鈺洧、陳懿德、邢慧敏晚裝都「中門大開」；葉蒨文低胸裝上陣；黃嘉雯騷胸兼露腿，至於「東張女神」何沛珈把「焦點」放在下半身，晚裝下半身透視盡騷美臀及靚腳曲線。

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記者：陳曉柔、馮雪怡

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