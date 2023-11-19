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無恥新抱︱發現老爺出租物業寫老公名　全職媽欲侵吞租金：為孩子未來打算

家事百科 17:24 2023/11/19

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有人妻竟要求老爺奶奶將出租物業租金給丈夫。（《香港愛情故事》劇照）

與兩老同住不給家用，還想侵吞原屬對方的財產？台灣有人妻在網上討論區發文指，自己一家三口與老爺奶奶同住，她當上全職媽媽嫌老公人工低，近日她發現老爺奶奶有出租舖面以老公名字登記，竟提議讓夫婦倆收租。

人妻在「Dcard」發文指，她和丈夫、孩子跟老爺奶奶一起住，與兩老相處不錯，沒有婆媳關係，在生了孩子後便辭職當上全職媽媽，靠月入不到5萬新台幣（約1.2萬港元）的老公扛起家計。

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雖然不用給老爺奶奶家用，並省了房租、水電費，但她認為靠老公薪金養活一家三口已有困難。她表示，老爺奶奶過去做傳統市場，很早就賺到退休金，因此未到60歲就退休。

兩老年輕時在台灣買了兩個物業，一間是現時自住的物業，另一個則當作店舖出租，每月租金10萬新台幣（約2.5萬港元）。而最近人妻得悉，原來兩個物業都是以老公的名義登記，她聲稱擔憂以後孩子開支愈來愈大，竟向老爺奶奶提出，以後店面的租金由老公收。

奶奶即時大發雷霆斥責，房子是兩老出錢買的，登記在兒子名下只是為方便，未來不用麻煩過戶問題。人妻仍覺得自己沒有錯，認為法律上老公才是店面的所有權人，租金給老公是合法權利。

事主坦言不理解兩老想法，認為對方一個月根本用不到所有錢，卻連補貼他們一點生活費都不肯，還揚言要趕走他們。雖然連老公都覺得她無理取鬧，但她仍堅稱自己是為一家三口未來著想，為小孩打算，

還是我可以跟老爺奶奶說，租金給我們收，我們付他們家用之類？

帖文引來大批網民熱論，一面倒狠批人妻「吃相超級難看」、「「你完全是來亂的，沒事找麻煩」、「娶到你...真的是家門不幸」。

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