萬千星輝賀台慶丨何沛珈大玩黑色透視誘惑　東張女神性感上陣現身紅地毯

▲ 「東張女神」何沛珈性感現身TVB台慶紅地毯。

TVB56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》將於今晚（11月19日）舉行，今年TVB台慶除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持。

一襲黑色透視裝現身的「東張女神」何沛珈非常性感，成為台慶紅地毯上的焦點之一。

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何沛珈性感上陣

何沛珈接受TOPick訪問指：「因為每次出嚟都話可摸以畀返啲嘢觀眾睇，所以就揀咗條低調得嚟又有少少嘢睇，未露晒成條腿，但都有少少嘢睇。」

被問到有否做足安全措施？她說：「都OK㗎，貼晒膠紙但點可以著多。（有著底褲嘅？）好清涼！好清涼！（揀咗呢件戰衣幾耐啊？）唔夠一個星期。本身係一件短嘅裙再加一對Boot，諗住打造呢個型格風，但著出嚟太高喇。之後造型師就叫我試吓呢件，問我敢唔敢著。本身都擔心嘅，但呢排有跑步又有操Fit自己，希望出到嚟個效果OK。」

她又謂：「造型師好了解我，佢係我中學同學，幫咗我好耐。」

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何沛珈睇中醫調理

今晚擔任大會司儀之一的何沛珈坦言很緊張，「今晚嘅節目太豐富喇，變相要講快啲，再流利啲。」

她透露現時的身體狀況未算是最好：「盡量都抽時間休息，有時會跑步放鬆吓，亦都有睇中醫調理身體，希望身體快啲回復返最佳狀態。」

她稱：「我諗係荷爾蒙，關月經事。（大壓力嗎？）我自己唔係好覺。可能係月經最緊要嗰幾日比較少休息，不過唔緊要㗎，佢話飲返啲中藥就OK，因為平時我身體都幾Strong。」

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記者：陳曉柔、馮雪怡

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