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萬千星輝賀台慶丨劉德華打頭陣「現身」TVB　劉詠彤+梁晶晶+李啟傑獲台慶大利是

娛樂 21:01 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

劉詠彤、梁晶晶、李啟傑獲得台慶大利是。

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》於今晚（11月19日）舉行，今年TVB台慶除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持。

萬千星輝賀台慶丨何沛珈大玩黑色透視誘惑　東張女神性感上陣現身紅地毯

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劉德華「現身」打頭陣

《萬千星輝賀台慶》開始時，大熒幕播放第十期藝訓班劉德華賀台慶的影片，

劉德華以無綫第十期TVB藝員訓練班畢業生身份，透過屏幕「現身」，拍片打頭陣為TVB台慶揭序幕。

華仔表示：「Hello，大家好，我是第十期TVB藝員訓練班畢業生劉德華，首先恭祝TVB 56周年生日快樂，當年我跟大家一樣，在這個舞台上用心落力地演出，一齊成就台慶這個大日子，今日舞台是屬於你們的，希望大家可以保持初心，為每一個角色、每一句對白全力以赴。」

然後，劉德華歌清唱《影帝無用》為眾師弟妹打氣。

萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝出席紅地氈　港姐小花性感出場爭妍鬥麗【多圖】

劉詠彤+梁晶晶+李啟傑獲台慶大利是

其後由一眾TVB高層許濤、黎瑞剛及曾志偉擔任亮燈儀式的主禮嘉賓。

TVB藝員為多個表演先後出場，演出後便是藝員們最關心的台慶大利是抽獎環節，由《聲夢傳奇2》學員劉詠彤（Angel）、去年落選港姐梁晶晶及TVB劇《愛·回家之開心速遞》的飾演杜演的資深綠葉李啟傑奪得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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