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【設計業前景】深水埗設計及時裝基地已竣工　預告首年辦50場活動

社會 18:33 2023/11/19

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「基地」將設立全港首個以設計為主題的博物館。（香港設計中心提供的設計圖片）

2017年底港府落實預留深水埗通州街重建項目內約3,600平方米、共5層的商業樓面，設立設計及時裝基地。市建局稱，項目在今年年中落成，並已在上月交付予負責營運機構，用作培育人才和初創企業，同時發展成旅遊景點， 帶動深水埗區的旅遊發展，又預告首年會舉行50場活動。

點擊圖片放大

市區重建局行政總監韋志成今日（19日）在網誌，基地由市建局負責重建，指經過5年的規劃、設計和建造，「基地」已竣工，在上月已交付予香港設計中心營運。

中心現正制訂項目的詳細營運計劃，準備在營運首年舉辦50場不同規模和類型的活動，吸引公眾、商業伙伴以及旅客參與。首個以推廣香港設計為主題的大型活動「大灣區創意之夜」，已訂於11月28日舉行，來自大灣區不同領域的專業設計師，包括平面、產品、時裝和媒體設計界別，將雲集「基地」，促進交流，探索合作機會。

為切合「基地」的用途及使用者需要，韋指，建築設計及設施有相應的配合，包括盡量擴闊「基地」 柱與柱之間的距離，以提供無間隔的空間，以增加舉辦大型展覽的靈活性；將 2 樓和 3 樓部分樓層打通，提供樓底高達 9 米的展覽場地；在室外設置大型顯示屏及在地面樓層採用全開放式玻璃摺疊門設計，為日後「基地」的宣傳推廣工作提供設施配套支援。

而為方便進行宣傳和推廣的工作，建築「基座」面向主要街道的外牆設置兩層樓高（約 8.5 米高、5 米闊）的大型 LED 顯示屏。

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