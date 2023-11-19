【航運】大連「育鯤」再訪港　明起開放予市民參觀

▲ 中國第一艘自行開發設計航海教學實習輪船「育鯤」號訪港。（陳靜儀攝）

「香港航運周」今起（19日）舉行，其中大連海事大學的遠洋訓練船「育鯤」繼2017年後再度訪港，停泊於海港城海運碼頭，並將在明起（20日）至周六，開放予市民參觀，入場費10元。

「育鯤」明起一連6日開放，市民可在導賞員的介紹下，參觀駕駛台、輪機艙、餐廳、學生宿舍等設施，體驗學生及船員的生活，加深航運知識。每節導賞團約30分鐘，人數上限為30人，門票即日起可在海洋中心4樓（近MUJI）購買，每人每日最多限購4張，每張10元，所有門票收益將捐「公益金」。

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本港共22名來自理工大學、科技大學、海事訓練學院的學生8月曾參與為期10日的「育鯤」輪實習計劃，其中科大機械工程系學生郭穎藍稱，自己對航運業較有興趣，但香港學校並沒有訓練船，學生很少機會可真正嘗試此行業，故得知計劃便報名參加。他是次在船上便主要負責機房設備的日常檢查和維修，如會與機電員一起拆下摩打清潔灰塵等簡單日常保養，指對於可以真正落實堂上的知識，而非「讀死書」，感很有趣。

理大物流及航運系4年級生周嘉敏是次就被分派到航海部門，與水手一起當更。她指，香港的船公司一般會直接招聘海手或船員，船期普遍要12個月，並沒有短期的訓練，是次10日的實習正好提供機會讓其測試自己是否適合，又能接觸真正的駕駛台及輪機房，學習基礎航海知識，形容非常難得，亦為其未來航海事業打下好基礎。

海事訓練學院二年級生陳允耀也指，學校只有模擬器，學生主要都是在陸地上對著熒幕，難有實感，參與實習計劃才能清楚知道自己會否暈船，且學校模擬器也與實際的設備有出入，認為非常新鮮。

▲ 參加實習的香港學生， （左起）周嘉敏、劉孔騫、郭頴藍、陳允耀。（陳靜儀攝）

海事處處長袁小惠致辭時表示，育鯤輪在香港航運周訪港，並再次對公眾開放，不單為航運周活動增添精彩內容，也為兩地有志進入海運的青年人，提供交流機會，能讓更多市民認識此學習船外，船上的學生及教師也可以加深對香港航運事業的了解。

「育鯤」開放時間：

20/11：18:00 - 20:00

21/11：10:00 - 13:00

22/11：18:00 - 20:00

23/11：15:00 - 20:00

24/11：15:00 - 20:00

25/11：10:00 - 12:00

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記者：黃小冰