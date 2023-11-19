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【魔雪奇緣世界】新園區開幕前夕已入得　粉絲驚喜讚：Magic moment

社會 19:31 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

新園區開幕前夕已入得，粉絲形容是Magic moment（黃建輝攝）

迪士尼新園區《魔雪奇緣世界》明日（20日）開幕，不過上周五（17日）起不少網民指，在沒有獲邀請的情況下，已可以進入該園區，形容是Magic moment（奇妙的時刻），連日來不少迪士尼粉絲亦入園碰運氣。

點擊圖片放大

Facebook專頁《我真係好鍾意迪士尼資訊分享群》，KaYee Wong上周五發帖指，原打算入園欣賞夜間煙火匯演，卻意外遇上新園區開放：

難以置信我能夠入到去，因為預約唔到，網上收手帶又太貴，諗住開幕前應該入唔到去，原本諗住今日收工入去睇煙花，點知發現有得入，即刻9秒9衝入去，入到去真係非常開心，enjoy

不過有網民不滿，園方對預約入園的會員有差別待遇：

有預約嘅就限時清場，飯都食唔切（我約到嗰日得三個鐘）；無預約返（反）而有magic moment，果然係（喺）無期望會好d（啲）

另有網民支持園方決定，指有驚喜的時刻才是迪士尼的特色。

Magic moment先至係迪士尼，下下嗌唔公平真係建議唔好入

Magic Moment 就好似中六合彩、遇到真命天子/女咁….無話公唔公平，好戥你地開心就真啊，話說我等梗正式開放食佢啲餐啊 

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記者：陳麗娜

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