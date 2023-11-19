【幼稚園寒冬】北角聖保羅堂幼稚園明年停辦　計劃與中環分校合併

▲ 創校73年、位於北角和富中心的聖保羅堂幼稚園（北角），昨宣布將於明年9月1日起停辦北角分校。（學校網站）

創校73年、位於北角和富中心的聖保羅堂幼稚園（北角），昨（19日）宣布受租金壓力、疫情及移民潮影響，營運出現龐大赤字，因此將於2023／24學年完結時，將北角及中環兩校合併，並於明年9月1日起停辦北角分校。

聖保羅堂幼稚園（北角）昨向家長發發郵件，指因承受沉重租金壓力，同時受疫情及移民潮等因素影響，令北角分校學生人數銳減，加上教育局「未能提供全數學校租金津貼，以致辦學團體在營運上出現龐大赤字」，故辦學團體決定於2023／24學年完結時，將北角及中環兩校合併，並於明年9月1日起停辦北角分校。據2023/24學年《幼稚園概覽》，該校開辦上下午幼兒班、低班、高班，上午班共180人，下午班則有97人。

聖保羅堂幼稚園於1950年創校，以中環己連拿利鐵崗聖保羅堂副堂為校址。在2011年，香港聖公會「主教山」建築群將展開為期45年保育發展工程，校方為免影響校園，遂於2012年2月將校舍暫遷往北角和富道和富中心家居庭UG2。

教育局昨晚證實消息，稱已接獲聖保羅堂幼稚園（北角）通知，該校將於2024/25學年起停辦，所有現時就讀該校的學生可選擇入讀位於中西區的聖保羅堂幼稚園繼續學業。局方又稱，已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排，並會與相關幼稚園保持緊密聯繫，提供適切的意見及協助。如有需要，家長可向學校所屬的分區學校發展組，或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處查詢區內幼稚園學額空缺的資料。

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責任編輯：梁凱婷