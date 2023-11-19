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萬千星輝賀台慶丨郭珮文桃紅色超低胸戰衣上陣　Juliana幾乎仆倒即捉實王敏慈

娛樂 20:00 2023/11/19

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《萬千星輝賀台慶2023》

《萬千星輝賀台慶2023》在今晚（11月19日）舉行，一如過往一眾女藝人都在紅地氈爭妍鬥麗。

當中身材一向出眾的應屆港姐郭珮文（Juliana）以桃紅色超低胸裝上陣派福利。而她與同屆港姐王敏慈、鄧凱文並排齊行紅地氈，可是Juliana卻不小心絆一絆腳幾乎跌倒，幸她即刻捉住身邊的王敏慈手臂取平衡，不過Juliana也不禁掩嘴而笑。

萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝出席紅地氈　港姐小花性感出場爭妍鬥麗【多圖】

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之後，Juliana接受TOPick訪問，原來幾乎絆倒不是因為上身太重失平衡，她尷尬地說：「因為只顧住望前面沒留意到地上，不小心踩到自己條裙。」

這次「戰衣」由她自選，稱：「因為自己喜歡修身型衫，比較可以見到身材，明顯得腰比較幼。」不過Juliana謙稱不是今晚最性感的女藝人：「因為在後台見到有好多女仔好靚、好性感。」

今次是她首次參加TVB台慶，表示感到開心。同時，Juliana在今晚也有演出，說：「會與港姐一起表演，不緊張，都已習慣。」

記者：陳曉柔、馮雪怡

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