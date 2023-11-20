【大學發展】都大擬逐步提升非本地生人數至2成　林群聲不追求與8大看齊　

▲ 都會大學校長林群聲指出，都大非本地生目前佔比為17、18%，亦擬在3年內逐步提升至2成上限。（朱永倫攝）

施政報告增加8間資助大學非本地生限額至4成，都會大學校長林群聲指出，都大非本地生目前佔比為17、18%，亦擬在3年內逐步提升至2成上限，惟不追求與8大看齊，需確保校園空間足以容納學生人數。為增加學生宿舍，都大目前仍在物色購買酒店改建宿舍，亦已向城規會申請利用校舍附近用地建新大樓，正待審批。

覓酒店改宿舍 申用地建大樓

都大招收內地、台灣及澳門學生上限，於本學年獲批提升至2成。林群聲表示，目前非本地生佔比為17、18%，強調都大有能力收足2成限額，亦不缺學生，惟不希望一下子提升至2成，造成學生人數大幅浮動。他亦指，放寬限制是好事，惟須視乎大學設備、空間能容納多少學生、能否提供「好的教育」，因此不會追求與8大的4成上限看齊。

對於近月先後有報道傳聞都大擬斥資購入荃灣旭逸酒店，以及紅磡蕪湖街酒店一幢新落成酒店，以改建宿舍，為學生提供300至400個宿位。林群聲回應，目前未有定案及進展，仍在物色當中。至於都大近月向城規會提交申請於現址何文田校舍附近，即常盛街及佛光街交界一幅住宅用地興建新教學大樓，項目有待審批。

限制外人進出 無計劃拆閘機

此外，社會復常後，多間大學陸續取消出入限制，8大中，僅城大及理大仍設閘機、中大亦要求訪客登記；至於都大多幢大樓出入口均設有閘機，記者到訪仍需事先取得訪客QR Code。林群聲指出，短期內並無計劃拆除校內閘機，形容校園會保持「開放」，只限制外人進出大學建築物，並非為控制師生出入自由，盼將學校空間留給學生，形容為「保障大家」。

▲ 都大多幢大樓出入口均設有閘機。（朱永倫攝）

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記者：梁凱婷