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【大灣區】都大肇慶建分校無期　林群聲否認觸礁：擬在內地多點發展

社會 06:00 2023/11/20

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都大校長林群聲接受本報專訪時承認分校籌備工作停滯，目前未知何時重啟。（朱永倫攝）

近年本港多間大學到內地開設分校，曾因疫情押後的都會大學肇慶分校計劃，近日傳出變數。都大校長林群聲接受本報專訪時承認分校籌備工作停滯，目前未知何時重啟，惟都大將來或在大灣區「多點」發展。他透露都大亦有意進駐北都大學教育城，冀加強與國內研究機構合作，惟須視乎建校費用等詳情。

肇慶開分校無期　否認項目「觸礁」

都大改名前，曾於2020年4月以公開大學名義與肇慶市政府及肇慶學院簽署協議，共同籌辦定位為應用型教學研究綜合大學的肇慶分校。都大副校長（資源及發展）呂汝漢其後受訪曾交代項目受疫情影響，需押後1至2年，料最快明年開始招生；惟直至今年初會見傳媒時透露，相關部門仍未發出項目「批籌」。

都大校長林群聲受訪時承認「（項目）進展慢了許多，停了下來」，但否認項目「觸礁」傳聞，僅稱未知押後到何時重啟項目或招生，目前仍停留在年初公布階段，暫無新發展，「暫時任由它（建校項目）慢慢發展」。

灣區多點發展　與研究機構合作

林群聲提到，都大上周與深圳當局簽訂合作協議，擬進駐深圳虛擬大學園成立都大深圳研究院，該計劃顯示都大不是單單跟肇慶當局合作，透露不同學院正跟大灣區內不同人士商討合作，又稱將來在大灣區發展模式「未必是一點，可能會有許多點發展」，若有結果會適時公布。至於都大研究院可作為都大的研究基地，再藉此申請國內研究經費，加強與國內研究機構合作。

進駐北都大學教育城　視乎費用

另外，對於施政報告提出發展「北都大學教育城」，林群聲指北都鄰近深圳及河套區，相信有助大學發展，待政府公布具體用地規劃、批地面積、如何分攤建校費用等再作決定。

對於有議員提出將市區大學校舍搬到北部都會區，林群聲說，詢問過不少同事意見，笑言「個個耍手擰頭」，指都大何文田校舍處於市中心，位置便利 ；至於北都屬全新發展，未知將來師生往返河套區及深圳的交通規劃，明言「如果有合適機會、對大學有利就會去」。

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記者：馮琪雅、梁凱婷
 

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