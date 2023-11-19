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李克勤炎明熹師徒合唱《合久必婚》　Gigi再次與老師合作：默契依舊

娛樂 20:52 2023/11/19

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李克勤和炎明熹

李克勤和炎明熹（Gigi）這對師徒組合今日（11月19日）齊現身沙田馬場出席「中銀香港賽馬日」的《Leap into the Future 躍動未來音樂會》。

二人合唱《合久必婚》，克勤表示：「傳承是一種責任，也是一種使命。今次已經是我連續第二年參與『中銀香港賽馬日』，所以感到非常榮幸，傳承文化從自身做起，身為歌手，我們更應以音樂和旋律，努力將此文化傳承下去。」

炎明熹亦道：「對上一次與克勤老師合作是當他紅館演唱會的嘉賓。今次在這舞台上能再次與老師合作，默契依舊。」

然後她續指：「每次看到老師台上精彩表演所展現的舞台魅力，我都在心裡默默希望有一天能如老師般『壓台』。他亦會給我無私的指導和鼓勵，讓我更加堅定了自己走音樂之路的信心。所以每一次與他合唱，均是全新的體驗，希望今次能帶給觀眾別開生面的表演。」

克勤壓軸出場
 
此外，李克勤在台上為觀眾帶來經典金曲《愛不釋手》及《月半小夜曲》；而炎明熹則演繹其歌曲《Little Magic》，繼而演唱耳熟能詳的經典作品《親密愛人》。

在活動壓軸出場的克勤即掀起全場高潮，先後唱出經典金曲《愛不釋手》及《月半小夜曲》。

克勤再與GiGi同台演出，感覺難得，對於GiGi早前的演唱會因天雨關係取消，克勤說：「佢話打風大家睇唔到，佢要返學可能排到出年。見佢不斷進步，長大得好快，有無限可能。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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