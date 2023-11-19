萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施

TVB《萬千星輝賀台慶》於今晚（11月19日）在電視城舉行，當中郭柏妍（Rosita）在「舞動鼓樂齊飛揚」表演空中瑜伽，可是瑜伽背心似乎太鬆動疑走位，而郭柏妍以免走光，演出時常要分心拉住瑜伽服的胸口位。

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事後郭柏妍接受媒體訪問，談及走光疑雲，

我覺得OK還好，我都幾滿意第一次。Rehearsal出現咗啲問題，咁之後後尾都好順，大家一齊解決同完成到呢件事係好開心，同埋我真係第一次表演空中瑜伽。能夠喺咁短嘅時間之內我做到我覺得好開心，同埋我都冇諗到。如果畀我再做多次，我梗係想做得再好啲啦。

（有做足安全措施嗎？）有啊，全部都貼晒。都唔驚嘅，因為我自己有做足安全措施，都貼晒，所以都唔太驚。（係咪有拉衫？）嗰吓係Just in case，For safe姐。我又冇咁諗，反而我係擔心啲動作做唔做到，因為我第一次吊上一個咁高嘅地方。平時玩空中瑜伽都唔會吊上咁高，今次就第一次吊上呢個一廠上面。

前日試咗，唔係話可以Keep住喺一廠度轉，所以都係一個解鎖嚟，好開心，我自己都冇諗過咁短嘅時間之內可以做到，同埋多謝佢哋畀呢個機會我，令我成長咗。綵排時我都係非常之專心去做每一個動作同諗每一個細節位，同做得好啲。我都冇特別去顧呢一方面嘅嘢。但今次臨表演前係有做足安全措施。

（件衫第一次著？）綵排都有著。我諗可能係我呢一次比綵排時動作更大，因為我想去盡佢，之前綵排時我都有少少就住，因為隻腳未好返，條腰未好返，好多謝醫生幫我做Treatment令我今日做到。因為前幾日我都有一次上唔到，咁我好擔心，今日就可以Chur盡佢，用盡晒啲Quota。