議員過關竟遭內地海關截查？　鄧飛：沒理由對我不放心吧

▲ 市民正在口岸排隊過關。（資料圖片）

市民或遊客過關時，或遭海關截停搜查，多是形跡可疑或大包細包的人士，不過，有立法會議員竟然也遭截查，令其不禁暗想：假假哋都係個議員，妥妥的愛國者陣營成員，沒有理由對我不放心吧。

被截查的，正是立法會選委界議員鄧飛。他今晚在社交媒體發文講述來龍去脈，指回港過關時，居然被內地海關人員喊住搜檢了，直言是「幾十年第一次！」，自嘲話「證明今天的我，衣冠不靠譜。」

▲ 立法會選委界議員鄧飛指回港過關時，被內地海關人員喊住搜檢。（鄧飛fb圖片）

鄧飛提到，海關「阿姨」翻箱倒櫃似的檢查其公事包，會議文件袋，換洗衣物，「我的公事包內，其實放著我的議員卡，而且放在淺層，偏偏阿姨就沒有看見！不是視而不見，而是真的沒看見。」不過，這位愛國者陣營成員，安全獲放行。

不過，回到香港的鄧飛，知名度似乎大升。他說，回港後，有事要去某劇場，自言戴著口罩，非常低調，不過，老遠就被一位清潔嬸嬸認出。令鄧飛十分感慨稱錯配之事常發生：想被別人認得的時候，無人認得；不想被人認出，卻偏偏化成灰都被認出！

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