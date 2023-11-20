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【應用科學大學】都大勢申請成為應科大　林群聲：培育綜合學科職專人才

社會 06:00 2023/11/20

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林群聲（右1）指，早前獲資助興建醫療科學實驗室，可配合今年增設的醫療化驗科學理學士課程。（朱永倫攝）

新一份施政報告提出推動成立本港首間應用科學大學，都會大學校長林群聲接受專訪時，積極表明都大勢申請成為應科大，形容應科大概念與都大辦學理念一致，本港可借鑑歐洲發展成熟的應科大，發展成兼辦文理商科的綜合型大學，目標裝備不同學科的大學生進入職場，從多方面加強課時彈性及及聯繫業界。

林群聲指出應科大與業界關係更密切，研究主要為幫助業界解決實質問題，料日後政府資助會向應科大傾斜，有助傳遞應科大課程非「低人一等」的信息，發展應科大亦不會降低收生標準。

林群聲表示，應科大目標跟都大辦學理念一致，相信政策有助改變社會對職專教育的印象。（朱永倫攝）

裝備學生進入職場　聯繫業界

為提升職業專才教育獲得大學學位地位，政府將聯同學術及職業資歷評審局，包括參考國際經驗訂立成為「應用科學大學」的條件。消息指自資院校須先經行會通過升格為私立大學方可申請，都會大學是目前少數符合「應科大」資格的私大。計劃細節未出台，林群聲受訪時表明，都大有信心成為本港其中一間應科大。

林群聲解釋，應科大的概念在歐洲已發展得相當成熟，部分應科大較具規模，除了主打科學及工程課程，更同時開辦商科、心理學及幼兒教育等不同類型課程；應科大比起一般綜合型大學，與業界關係更密切，所作研究主要為幫助業界解決實質問題，較少進行基礎性研究；部分大學亦會安排學生到相關機構實習，以至畢業後投身有關機構。

應科大目標培訓學生準備好進入職場，林群聲形容，這跟都大過去協助同學發展事業的理念一致，包括參與首兩輪應用學位課程先導計劃的檢測認證、運動康樂管理課程，都大其他熱門課程如護理及物理治療等，絕大部分課程資歷獲業界承認，均屬於「應用學位」。

加強課時彈性 　每周2天實習

林群聲說，都大未來擬將以下幾項要求普遍化，包括在開新科時邀請業界人士加入顧問委員會；邀請業界名人授課；另構思更靈活編排課堂，避免「天地堂」出現，令學生每周課堂集中於3天完成，餘下2日可用作實習；校方將因應不同課程作相應安排。

林群聲提及，應科大往往需要工程或醫療相關實驗室和儀器，以都大今年新增醫療化驗科學理學士為例，助培訓醫療化驗師，早前獲4,000萬元政府資助包括用作興建醫療科學實驗室，但在爭取醫院實習機會方面有挑戰，形容課程需要各方配套。

職專教育過去被本港學生及家長視為次等選擇，林群聲坦言要慢慢改變社會看法，但相信政府提出成立應科大，包括資助開新課程經費及相關課程學費，可望帶來真正改變。他參考外國應科大主要吸納在中學或大學曾選修相關科目的學生，以及已擁有相關工作經驗人士，強調成立應科大不等同要降低入學資格，中學文憑試成績仍須達大學門檻，其他學生適用的彈性收生安排則一視同仁，只有在職人士入學評核可獲寬鬆安排。

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記者：馮琪雅

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