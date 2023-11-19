【垃圾徵費】收費分兩種模式　環保署料3至4人家庭每月垃圾收費開支約30至50元

▲ 環保署料3至4人家庭每月垃圾收費開支約30至50元。（政府新聞網圖片）

垃圾徵費明年4月1日實施，收費分為兩種模式，第一種是按袋或按標籤收費，另一種則為按垃圾重量徵收入閘費。按袋或按標籤收費適用於大部分住宅樓宇、工商業樓宇、村屋、地鋪等，將來大部分市民要丟掉一般垃圾，須先購買指定袋包妥垃圾。而未能放進指定袋的大型垃圾，市民須為每件大型垃圾貼上指定標籤，方可棄置。

指定袋分9種大小，容量介乎3公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價3毫至11元不等。指定標籤則劃一收費每個11元。市民將來可在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等，購買指定袋和指定標籤。環保署環境保護主任（減廢及社區回收）簡煒堯預計，3至4人家庭，每日使用1個10公升或15公升的指定袋，即每月垃圾收費開支約30元至50元。

另外，若垃圾由私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車收集，並棄置於廢物處理設施，即堆填區或廢物轉運站，則按垃圾重量收取入閘費。此模式主要適用於工商業處所棄置的垃圾，以及小部分住宅樓宇棄置的大型或形狀不規則的垃圾，例如椅子、床架等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰