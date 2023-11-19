萬千星輝賀台慶丨港姐Juliana猜嬴陳豪+馬明　郭珮文獨食TVB台慶大獎

▲ 落選港姐郭珮文（Juliana）嬴得台慶大獎。

TVB《萬千星輝賀台慶》於今晚（11月19日）在電視城舉行，壓抑舉行的台慶大抽獎環節會送出42萬存款，並抽出落選港姐郭珮文（Juliana）、陳豪、朱凱婷和「貓仔」黎寬怡參與。

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競逐台慶大獎

Juliana選擇「獨食」獎金。

陳豪選擇將機會讓給他人並選擇了馬國明，馬明即時「天然呆」。

朱凱婷選擇跟林溥來（Patrick Sir）分享一半獎金。

貓仔則選擇獎金與《東張西望》團隊分享。

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Juliana嬴取獎金

Juliana抽中跟貓仔猜包剪揼，並由Juliana勝出及晉級下個回合。

陳豪與馬國明跟朱凱婷猜包剪揼，並由陳豪與馬國明勝出及晉級下個回合。

最終，Juliana於包剪揼猜嬴陳豪與馬國明，成功「獨食」42萬獎金。

勝出後的Juliana一臉呆滯，估計是對獲獎感到太驚喜。

記者：陳曉柔、馮雪怡

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