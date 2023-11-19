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萬千星輝賀台慶丨港姐Juliana猜贏陳豪+馬明　郭珮文獨食TVB台慶大獎

娛樂 23:31 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

落選港姐郭珮文（Juliana）贏得台慶大獎。

TVB《萬千星輝賀台慶》於今晚（11月19日）在電視城舉行，壓軸舉行的台慶大抽獎環節會送出42萬存款，並抽出落選港姐郭珮文（Juliana）、陳豪、朱凱婷和「貓仔」黎寬怡參與。

Juliana於騷後接受TOPick訪問，自認有少少呆，又直言太驚喜！

萬千星輝賀台慶丨郭珮文桃紅色超低胸戰衣上陣　Juliana幾乎仆倒即捉實王敏慈

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競逐台慶大獎

Juliana選擇「獨食」獎金。陳豪選擇將機會讓給他人並選擇了馬國明，馬明即時「天然呆」。朱凱婷選擇跟林溥來（Patrick Sir）分享一半獎金。貓仔則選擇獎金與《東張西望》團隊分享。

Juliana抽中跟貓仔猜包剪揼，並由Juliana勝出及晉級下個回合。陳豪與馬國明跟朱凱婷猜包剪揼，並由陳豪與馬國明勝出及晉級下個回合。最終，Juliana於包剪揼猜贏陳豪與馬國明，成功「獨食」42萬獎金。勝出後的Juliana一臉呆滯，估計是對獲獎感到太驚喜。

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Juliana贏獎金感驚喜

Juliana於騷後接受TOPick訪問，她直言：「太驚喜！太突然喇！首先我會請返朋友、屋企人食飯，其他就再諗吓，睇吓做啲有意義嘅事。（可能會捐出去？）我要諗吓......發生緊咩事，都可能啊。」

對於被曾生指自己很呆，Juliana坩承：「我自己都覺得有少少呆。（曾生話你無時無刻都呆，綵排都呆）了解。」

被問到有沒有抽獎運？她謂：「冇㗎！之前我任何抽獎通常都唔會贏㗎！我真係超驚訝！（猜包剪揼好叻？）唔叻㗎！佢哋頭先話猜包剪揼，我個腦一片空白，是但出一個。」

記者：陳曉柔、馮雪怡

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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