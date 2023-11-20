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萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕

娛樂 00:26 2023/11/20

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麥美恩（Mayanne）擁抱郭珮文（Juliana）令黃金畫面再次重現！

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》於今晚（11月19日）舉行，壓軸舉行的台慶大抽獎環節送出42萬存款，並由落選港姐郭珮文（Juliana）羸得。

台慶司儀之一的麥美恩（Mayanne）隨即上前向Juliana送上擁抱，讓觀眾一飽眼福！

萬千星輝賀台慶丨港姐Juliana猜嬴陳豪+馬明　郭珮文獨食TVB台慶大獎

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Mayanna攬Juliana獲好評

Juliana於猜包剪揼中勝出，成功「獨食」42萬獎金。勝出後的Juliana一臉呆滯，估計是對獲獎感到太驚喜。

不少藝員隨即上前恭賀Juliana，Mayanna送上擁抱時無意中助Juliana夾出強勁事業線，令電視鏡頭出現黃金畫面。

很多網民都紛紛討論指：「重現攬李芷晴一幕！」、「兩年後再嚟！」、「要讚Mayanne！」、「Mayanne做得好！」

萬千星輝賀台慶丨郭珮文桃紅色超低胸戰衣上陣　Juliana幾乎仆倒即捉實王敏慈

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Mayanna曾攬李芷晴

其實早於2021年，「六合彩女神」李芷晴（Stephanie）於台慶中獨得38萬元壓軸大獎，Mayanne當時亦興奮得上前送上擁抱，令李芷晴的豐滿身材於鏡頭前表露無遺。

想不到Mayanne於兩年後再次為觀眾重現黃金畫面，獲得不少觀眾大讚！

記者：陳曉柔、馮雪怡

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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