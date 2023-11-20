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萬千星輝賀台慶丨《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾抽中電動車　Sabrina：我啱啱15歲咋

娛樂 01:40 2023/11/20

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《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾（Sabrina）抽中電動車。

TVB《萬千星輝賀台慶》在今晚（11月19日）舉行，當中大獎為價值25萬9千元的MG 4 SUV電動車，由司儀抽出6位藝人爭獎，當中幸運兒包括：陳曉彤、彭家賢、冼靖峰、趙紫諾（Sabrina）、黃鍵豐以及潘盈慧。

Sabrina於騷後接受TOPick訪問，分享獲獎感受。

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趙紫諾年僅15歲

他們逐一各揀一條車匙試開車門，結果由《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾得獎，可是當司儀之一的周奕瑋叫她講向TVB台慶講祝賀說話時，率直的趙紫諾卻回應：「我啱啱15歲咋。」意思即是她未成年沒有車牌，引得全場發笑，而陳百祥（阿叻）稱︰「唔緊要，我幫你揸﹗」

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Sabrina或考慮賣車

Sabrina於完騷後接受訪問：「其實我真係好驚喜，同埋我覺得嗰個可能性係零，因為好多人。所以我都未知我有架車係What to do，but I can't drive。（未知可以怎樣做，但我不能駕駛）」

被問到會否將車賣掉？她回答：「OK，that's a option（這也是一個選擇），其實我係有呢個可能，因為我𠵱家係Not sure what to do（不肯定會怎樣做）。」

至於之後會否考車牌？Sabrina說：「我一定會。我自己好鍾意去到唔同嘅地方。Kind of like explore，i'll definitely do it。（就似去探險，我一定會這樣做）」

Sabrina完騷後接受訪問講得獎感受。（陳慧安 攝）

問到有沒有抽獎運？她稱：「我之前係冇呢個experiments，之前其實好少機會有咁多嘅活動，所以其實我都好驚喜。（屋企車位夠唔夠泊？）Probably not。I'm not sure。（應該沒有，我不肯定）（屋企有一、兩架車？）係啊。」

談到未來計劃，Sabrina表示：「我𠵱家忙緊去Prepare一個Public Exam。（正準備公開考試）我希望可以去到US，有好多個好鍾意嘅University都喺度。（想讀咩科？）Economics，Maths都係。（唔揀音樂？）我唔想音樂同我學習嘅嘢Mix Together。」

記者：陳曉柔、馮雪怡

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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