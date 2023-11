萬千星輝賀台慶丨《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾抽中電動車　Sabrina：我啱啱15歲咋

▲ 《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾(Sabrina)抽中電動車。

TVB《萬千星輝賀台慶》在今晚(11月19日)舉行,當中大獎為價值25萬9千元的MG 4 SUV電動車,由司儀抽出6位藝人爭獎,當中幸運兒包括:陳曉彤、彭家賢、冼靖峰、趙紫諾(Sabrina)、黃鍵豐以及潘盈慧。

Sabrina於騷後接受TOPick訪問,分享獲獎感受。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

趙紫諾年僅15歲

他們逐一各揀一條車匙試開車門,結果由《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾得獎,可是當司儀之一的周奕瑋叫她講向TVB台慶講祝賀說話時,率直的趙紫諾卻回應:「我啱啱15歲咋。」意思即是她未成年沒有車牌,引得全場發笑,而陳百祥(阿叻)稱︰「唔緊要,我幫你揸﹗」

Sabrina或考慮賣車

Sabrina於完騷後接受訪問:「其實我真係好驚喜,同埋我覺得嗰個可能性係零,因為好多人。所以我都未知我有架車係What to do,but I can't drive。(未知可以怎樣做,但我不能駕駛)」

被問到會否將車賣掉?她回答:「OK,that's a option(這也是一個選擇),其實我係有呢個可能,因為我𠵱家係Not sure what to do(不肯定會怎樣做)。」

至於之後會否考車牌?Sabrina說:「我一定會。我自己好鍾意去到唔同嘅地方。Kind of like explore,i'll definitely do it。(就似去探險,我一定會這樣做)」

▲ Sabrina完騷後接受訪問講得獎感受。(陳慧安 攝)

問到有沒有抽獎運?她稱:「我之前係冇呢個experiments,之前其實好少機會有咁多嘅活動,所以其實我都好驚喜。(屋企車位夠唔夠泊?)Probably not。I'm not sure。(應該沒有,我不肯定)(屋企有一、兩架車?)係啊。」

談到未來計劃,Sabrina表示:「我𠵱家忙緊去Prepare一個Public Exam。(正準備公開考試)我希望可以去到US,有好多個好鍾意嘅University都喺度。(想讀咩科?)Economics,Maths都係。(唔揀音樂?)我唔想音樂同我學習嘅嘢Mix Together。」

記者:陳曉柔、馮雪怡

