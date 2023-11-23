都大斥資逾三千萬建立醫療科學實驗室   引入先進設備培育化驗專才

醫療科技不斷進步，化驗檢測技術亦越見精密，以幫助我們更早篩檢出潛在的健康問題，提高治癒機會。香港都會大學（都大）一直緊貼時代脈搏，斥資逾三千萬港元建立設備完善的醫療科學實驗室作爲教研基地，積極為本港培育優秀醫療化驗人才。

醫療化驗行業一直面對人手不足，根據當局的預測顯示，至2030年，全職化驗師的職位空缺料會增至每年約300個。有見及此，都大新開設「醫療化驗科學榮譽理學士」課程，並獲政府「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」資助，為行業培育優秀人才。與此同時，佔地7,000平方呎的醫療科學實驗室已同步啟用，並引進不同先進器材，大大加強學生「實戰」經驗。

▲ 張家迪博士表示，都大的醫療科學實驗室在設計上參照醫院病理化驗部門的運作模式，劃分為五大專區。

設五大專區 配備先進儀器

都大科技學院副教授及醫療化驗科學榮譽理學士課程負責人張家迪博士指出，有關實驗室採用醫院病理化驗部門的運作模式作為設計藍本，劃分為五大專區，包括臨床化學及免疫學、臨床血液及輸血科學、醫學微生物學、病理組織學，以及分子診斷學。

▲ 都大引入本地私家醫院選用的「臨床化學分析儀及免疫分析儀」，可進行各種血液和體液測試。

「我們在每個專區皆引入現時醫院配備的先進器材，期望讓學生從實踐中掌握相關專業技術，為未來的事業發展作好準備。」張博士稱，在臨床化學及免疫學專區中，都大特別引入了本地私家醫院選用的「臨床化學分析儀及免疫分析儀」，這部價值超過二百萬港元的儀器，可進行各種血液和體液測試，讓學生了解患者不同的身體狀況，如患者的血糖、膽固醇及肝、腎功能等。

▲ 配備能高速運算和識別血細胞的「全自動五分類血液分析儀」，位於臨床血液及輸血科學專區。

從實踐中學習 掌握最新技術

都大亦為臨床血液及輸血科學專區，配備能高速運算和識別血細胞的「全自動五分類血液分析儀」，通過儀器分析，學生可看到患者血細胞的變化，學習準確找出血液相關的疾病。張博士續說：「醫學微生物學專區同樣引進尖端的『基質輔助激光解吸／電離飛行時間質譜儀』，能快速分析並辨認不同物種的細菌，精準地找出病源體，再進行抗生素測試，從而採用最有效的抗生素對抗感染。」

▲ 用於切割極薄組織樣本的「切片機」，可辨認出細胞組織有否出現癌症等病變。

針對病理組織學專區的化驗需要，張博士表示，都大在實驗室設置用於切割極薄組織樣本的「切片機」，以及「多頭光學顯微鏡」。前者讓學生學習各種切片及染色等技術，進而透過顯微鏡檢查細胞，辨認出細胞組織有否出現如癌症等病變；後者則容許8人同時觀察同一樣本，讓老師和學生同時進行觀察和討論，大大加強教學效果。

▲ 「實時熒光定量聚合酶錬式反應機」不但是檢測新冠病毒的常見設備之一，也能協助診斷出遺傳病及癌症，找出合適的標耙治療方案。

至於分子診斷學專區方面，為助學生掌握傳染病及不同基因突變的檢測技術，當中特設「實時熒光定量聚合酶錬式反應機」，屬檢測新冠病毒常用的設備之一，亦能協助診斷出不同的遺傳病和癌症，從而找出合適的標耙治療方案。張博士補充：「專區內又設有『共焦顯微鏡』，可透過捕捉樣品不同深度的二維圖像，從而重建其三維結構，這種技術廣泛應用於研究細胞和組織的不同形態。」

先進設備 為大學科研奠下基礎

為持續提升課程質素，張博士強調，都大將陸續為實驗室引入更多先進儀器，幫助學生掌握業界最新技術，更好地裝備自己，投身業界時便能勝任不同崗位，並應付各個範疇的化驗檢測工作；同時為大學科研奠下基礎，為社會帶來更豐碩的研究成果。



(特約)