電子奶嘴︱港媽大呻兩老用電子奶嘴湊孫　升小後機不離手：控制唔到自己

▲ 港媽大呻兩老用電子奶嘴湊孫。

由長輩照顧小朋友，教養上難免會有衝突。有港媽在社交平台發文呻，老爺奶奶讓小朋友自幼用電子奶嘴，現時升小機不離手，而且兩老亦不時給孩子甜食，港媽向孩子說教孩子也不聽，向網民請教可如何做。

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港媽在facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」發文，提出3個育兒煩惱。她表示，自己跟老爺奶奶同住，小朋友亦由兩老照顧，惟孩子自1歲半開始日日看iPad和電腦，3歲時有一次她出門，孩子竟連續3小時看過不停。現時升小後，孩子更是機不離手，要多番斥責才會停一會，

控制唔到自己咁，老爺奶奶就由得佢睇。

有網民認為，要兩老幫忙湊孫就很難有要求，因他們體力有限，電子奶嘴是唯一的方法，「如果真係要人幫手湊嘅，返工放工前後自己擺多啲時間，陪佢哋落下街」、「你話小朋友唔聽你講，即係佢哋照顧得比較多，咁真係調節自己心態吧」、「有人肯湊已經好好，好多寧願返工都唔會湊孫」。

有人亦認為，小朋友已升小，現在才教已經遲了，因孩子性格已定型，除非不再讓長老湊，媽媽自己全職照顧，從進食態度到喜好全部再教，「但你預咗小朋友會好反抗 ，甚至會唔鍾意你，而且係長期抗戰」。

研究：電子奶嘴增患ADHD機會

加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）過往曾有研究發現，在5歲時每天花2小時或以上看電子屏幕的幼兒，與每天花30分鐘或更少時間在電子屏幕上的幼兒相比，他們診斷出患有ADHD的可能性高出7.7倍。

該研究的首席研究員、加拿大阿爾伯塔大學兒科副教授Piush Mandhane博士指出，每天看電子屏幕超過2小時的孩子，他們到5歲時有可能出現行為問題，尤其是專注力較差。相反，每周花2小時或更長時間參加體育活動的兒童，他們出現心理健康問題的可能性較小。

Mandhane博士建議家長透過以下方法，減少孩子過度使用電子產品︰

1. 利用內置設定控制使用時間

家長可以自行關閉設備，也可以設定為在孩子達到每日限制時間自動關閉。

2. 設定規律的睡眠時間

最好在睡前至少1小時避免看屏幕。Mandhane博士稱，「更多的屏幕時間等於更少的睡眠時間。」

3. 鼓勵參與體育活動

他建議讓孩子參加體育活動，有助促進積極的生活方式，還可以提高他們的專注力，讓他們睡眠質素更佳。

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責任編輯：王明芳