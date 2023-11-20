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栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光

娛樂 10:28 2023/11/20

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張栢芝的細仔樣貌曝光！

三孩之母張栢芝近年主力在內地發展，母兼父職努力搵銀照顧三名愛兒，並不時在社交平台分享生活點滴。

張栢芝於2018年誕下孻仔張禮承 (Marcus)，轉眼間Marcus已經5歲，日前張柏芝於內地包場為孻仔舉行5歲生日P。

前日張栢芝（11月18日）於小紅書分享一段短片，當中她寫道：「祝我的小王子五歲生日快樂。」

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Marcus男生女相

生日派對以LEGO積木為主題，片中所見，Marcus以全藍打扮示人，只見他滿場飛十分好動，栢芝更拖著仔仔一起玩遊戲，走繩網和玩波波池等，盡顯母愛，而且Marcus活力十足，跑得非常快！

或許張栢芝想保護愛兒，片段中大部份只見到Marcus背面，間中閃現Marcus的側面靚樣，當Marcus跟一眾小朋友於生日蛋糕前拍照時，他以手仔遮住半邊臉，露出一雙大眼睛，看似「男生女相」的Marcus長大後應該是靚仔一名。

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從不覺得兒子是負累

其實去年4月，張栢芝上載跟Marcus在花園嬉水的短片，無意中曝光孻仔的正面樣貌，Marcus頭髮濃密、肥嘟嘟非常可愛。

張栢芝跟謝霆鋒有過一段婚姻，兩人育有一對兒子謝振軒和謝振南（Quintus），自離婚後兒子就跟著柏芝生活。

及至2018年，張栢芝秘密誕下第3名兒子，跟母姓取名為張禮承。母兼父職的她兩年前上載一段慶祝生日的影片，表達單親媽媽的心聲：「你從來都不是我的累贅，你是我用青春換來的寶貝啊，有你們我很幸福。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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