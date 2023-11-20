萬千星輝賀台慶丨曾志偉否認台慶大獎有內定　認為職位不重要：但求做好件事

▲ 曾志偉否認台慶大獎有內定！

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》於昨晚（11月19日）完滿落幕，無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉在騷後接受訪問，直言對台慶畀100分，又否認台慶大獎有內定人選。

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曾志偉：畀一百分

對於台慶騷，志偉直言：「我畀一百分，我覺得所有節目真係做得好好，我係畀所有同事都100分，因為每個人都盡心盡力，為咗TVB生日好似自己屋企擺酒咁樣，去為咗啲來賓去做好自己。每一個人都好開心。」

他表示很多藝人因為工作檔期未能現身排練，也特別會抽時間各自與老 師上堂，做好這次演出！

他指自己沒有時間看網民的評論，並指關心每一個環節中演出的同事，為他們加油。他指在台慶舉行前的早上已跟大家分享：「做節目要擺出誠意畀觀眾睇，觀眾個個都係叻人，你有心做同hea住做，大家係知。觀眾係覺得每一個同事都係用心去做好自己嘅每一part，得返嚟嘅反應係幾好。」

▲ 曾志偉（陳慧安 攝）

「大家隻眼裡面係充滿火」

至於最喜歡台慶那一個環節，他說：「每一個part都鍾意，除咗祥仔（阮兆祥）嗰一個部份，每一個部份我都知道發生咩事，佢哋三個講咗畀我聽但我唔知係乜嘢，其餘嗰啲就係同大家一齊去度，或者綵排我都見好多次，所以我係知。」

他續稱：「其實由初初唔係幾好睇，近乎有啲難睇，到OK，到尋晚排到深夜4點幾、再開會，到中午再返嚟切燒豬、排練。我見到大家隻眼裡面係充滿火，就知今晚（台慶）係得，起碼大家真係好用心、好有信心去做好。做完之後見到大家嗰種情緒，已經知道今日唔淨只我哋滿意，佢哋都好滿意！」

▲ 《萬千星輝賀台慶》（陳慧安 攝）

談TVB來年大計

當志偉被問及TVB來年大計，他說：「我哋都係過完一關又一關，港姐完咗，之後就等台慶，之後就plan出年嘅嘢。我每一次都要畀一個主旨大家，唔希望度啲嘢冇內涵，即係我返嚟第一年嘅主題係追夢，舊年就係傳承，今年就係初心，等大家都知道要度啲咩。

他再說：「咁明年我有少少同大家提過，我哋做咗56年，其實我哋好多嘢都係做懷舊，希望明年係突破、係變，但究竟點變，其實變並唔係話全部都係新，呢個世界冇可能全部都新，係舊瓶新酒。」

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志偉：我覺得職位係唔重要

志偉哥的職位會否有改變？他笑言：「我驚變咗老闆，變乜鬼嘢仲有咩得變，我真係冇乜所謂，我平時同員工都係打成一片，我覺得職位係唔重要，最重要係你做到乜嘢。你做到唔好成績，畀你坐更高都冇用，所以我對呢樣嘢唔係好着緊，做戲做咗咁多年，同埋年紀都唔細，但求做好件事。」

他坦言未有想過要工作多少年，「真係冇，好似坤哥（吳業坤）咁講係一步一步咁行，見到好多同事已經由我啱啱入嚟到今日，已經好明白其實依家大家一齊走，初初我同大家一齊行嗰陣，大家都係喺度觸摸緊我想諗 啲乜嘢，我覺得大家依家都好明白，同好齊心去做。」

他表示已有計劃，「但係好難依家就馬上講畀大家聽，等我享受完今晚嘅賽果先，今日嘅結果完咗再同大家去分享未來嘅計劃。」

否認台慶大獎有內定

志偉在台上向奪台慶大獎的郭珮文（Juliana）說「你未瞓醒咩」，志偉稱：「佢個人就係咁，我同佢綵排嘢嗰陣時已經係咁，錯咗又唔知錯咩，做得好佢又唔知做得好咩！有陣時做藝人攞獎都要鞭策佢，攞獎係好開心嘅事、40幾萬，佢可能以為做騷會收返，我哋正想話俾大家聽就係我哋冇內定，如果有內定就唔會咁嘅表情啦！」

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另外，志偉在騷後向一眾藝人打氣：「個節目一路出街，係好多人喺個網上feedback，話今晚好好睇，好好睇最重要一樣嘢係因為見到每一個同事大家都好用心去做、好用心為TVB出一份力去慶祝台慶，好似屋企人生日咁。」

他續指：「成日話做節目，你用心，觀眾係睇到嘅，今日個節目係唔係話好到咁犀利，唔係，但係有一樣嘢100分，就係每一個人用全心全力去做好個節目，喺到再一次多謝大家，Thank you，加油！」

記者：陳曉柔、馮雪怡

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