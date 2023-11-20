【香肉騙案】騙徒借賣「香肉」誘載毒app　9月至今騙逾114萬元

▲ (警方防騙專頁「守網者」圖片)

近日有專頁發帖聲稱出售「香肉」，附圖配以卡通狗隻圖案，惹來各界質疑出售狗肉及批評。警方接獲漁農自然護理署轉介，經初步調查，揭有人藉出售「香肉」之名，要求顧客轉賬繳付訂金，或誘騙顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨，並輸入銀行戶口登入帳戶等個人資料，再轉走戶口内存款。警方至今接獲至少10宗報案，失款逾114萬。

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兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。警方解釋，騙徒借社交專頁出售「香肉」之名吸引市民上釣後，騙徒會要求顧客透過「轉數快」繳付$30元訂金，或傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android有毒應用程式訂貨。

該程式會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及流動保安編碼後，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。警方由9月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾114萬元。

至於未能安裝程式的顧客，會被要求轉帳30元至動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。

警方提醒手機用戶應從官方渠道下載手機 App、 切勿點擊不明來歷連結下載手機 App、切勿允許 App 存取不合理的權限；如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。此外，市民可多使用警方的「防騙視伏器」應用程式。遇到懷疑時，亦可致電警方24小時防騙易熱線18222。

深水埗警區及網絡安全及科技罪案調查科會繼續跟進有關懷疑虛假手機應用程式及社交專頁，以防市民受騙。

深水埗警區動物罪案專隊亦會繼續聯同漁農自然護理署作進一步調查，了解案件會否牽涉其他罪行。

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責任編輯：陳麗娜