減肥大作戰｜過肥被當孕婦　女醫生靠2大飲食法激減55磅重拾健康

▲ 台灣一名女醫生分享減肥經歷，表示自己靠2大飲食法從176磅減至121磅。

減肥方法層出不窮，但也要用對方法才能生效。台灣就有女醫生分享減肥經歷，指出自己體重曾高達80公斤（約176磅），甚至在街上被誤以為是孕婦，經歷多次減肥失敗後，她最終靠2個飲食方法成功減走25公斤（約55磅），至今體重零反彈。

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台灣神經內科專科、肥胖專科醫生吳榛槿在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit 》分享自身減肥經歷，表示自己初中體重已超過65公斤（約143磅），近年又因為工作壓力大而導致體重增至近80公斤（約176磅）的高峰，體脂更高達40％，等於身體有4成都是油，甚至曾在街上被誤當成孕婦。

自幼肥胖 工作壓力大雪上加霜

回顧當初變胖的原因，吳榛槿指，自己10歲時不知何故食量突然變大，一餐可以吃到2至3人份的食量。有時因為買太多，覺得不好意思，就會問老闆取兩份餐具，「假裝是要兩個人吃，但其實都是我一個人吃完。」而她當年亦經常吃不同小食，尤其喜歡吃朱古力、地瓜球、紅豆餅，蔥油餅，加上本身不喜歡運動，「基本上我能夠躺就不會坐，能夠坐就不會站」，導致她體重長期維持在65公斤或以上。

進入社會後，因為在醫院工作壓力大，她的體重在一至兩年間便增加了10公斤（約22磅），從近70公斤增至約80公斤。她坦言自己那段時期很少拍照，並總結自己的肥胖是遺傳、壓力、飲食及生活習慣等多種因素導致。吳榛槿指，自己會減肥除了是外表因素影響之外，還因為她的家族中有高血壓和糖尿病病史，最終為了健康而下定決心。然而她曾嘗試過許多減肥方法，結果卻不斷反彈，甚至還變得更胖。

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用錯方法致減肥失敗

到底為何會減肥失敗？她就表示自己曾經嘗試過水果減肥法、單一食物減肥法、計算熱量等不同方法，但不正確的飲食方式、過於極端的偏食，以及營養密度低的加工飲食令她的精神和心情變差，更造成月經紊亂、身體累積過多壓力，每當回復原本的飲食及生活形態，就再度變肥。

吳榛槿分享了以下2大飲食法，指自己靠這2個方法成功由80公斤減到55公斤，體脂更是從40％降到23.5％，減走的全是脂肪而非肌肉，一年後也沒有反彈。

1. 與食物和解

她開始去了解食物的組成，吃「真正的食物」，發現除了「巨量營養素」（醣類、蛋白質和脂肪等）外，食物還含有各種「微量營養素」。她又指，吃一個500kcal的熱狗，與吃一份500kcal的天然食物，食物進入身體所產生的後續反應完全不同，所以會選擇吃真正的食物，而非營養價值低的加工食品。

2. 彈性素食（flexitarian）

吳榛槿採用以植物性食物為基礎的飲食法來減肥，而非改為全素食。除了平時多吃蔬菜，她也會攝取足夠的蛋白質，並主要攝取豆腐、無糖豆漿、黑豆、毛豆等植物性蛋白質，偶爾才會吃動物性蛋白質，從而令身體更易產生飽足感，不容易過量進食。此外，她亦開始每天運動30分鐘，增加代謝率、消耗更多的卡路里。

吳榛槿坦言，自己以往一直追求快速瘦身，但現在明白到減肥需要耐心和堅持，重點是養成正確的飲食及生活方式，最花時間的方法才是最快的。她又提醒，建立良好的生活習慣和心理態度是成功減肥的關鍵。她指自己以前是為外表、受瘦身文化影響而減肥，現在則主要是為了與食物和好，為自己的健康著想。而在採用正確減肥方法後，她的身體不再容易疲累，經期也回復正常。

她表示，不少人瘦身後都會擔心出現體重反彈的問題，當外出吃飯、旅行，重了1至2公斤就立刻開始憂慮。但她解釋，只要維持健康飲食，包括攝取足夠的纖維、蛋白質，少吃精製食物，保持運動習慣，其實就可回復之期的磅數。

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責任編輯：羅嘉欣