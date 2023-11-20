蝨患危機｜皇后山邨住戶床褥晾出窗　網民質疑：係咪有床蝨？

▲ 粉嶺皇后山邨有住戶把一張床褥，懸掛在單位外牆的晾衣架上晾曬，險象環生。

床蝨恐懼最近席捲全城，最近有網民就分享，粉嶺皇后山邨有住戶把一張床褥，懸掛在單位外牆的晾衣架上晾曬，險象環生。帖文引來網上熱烈議論，有網民就懷疑「係咪有床蝨？諗住晒晒太陽就無事？」

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據Facebook群組「粉嶺皇后山關注組」，有網民分享一張照片，把一張床褥放置在單位外牆的晾衣架上晾曬，而看似未有任何綁好床褥的安全措施。

相片在網上流傳後，引起網民熱烈議論。發帖者稱：「係咪痴線㗎」並表示已通知皇后山皇澄樓的管理處；有網民就認為此等行為非常危險：「樓下行過啲人多得佢唔少」亦有人質疑是否因床蝨恐懼，而要做出此等曬床褥的行為：「諗住晒晒太陽就無事？」

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，要以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣