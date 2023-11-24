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學界冰球︱創冰球校隊8年首奪學界冠軍　陸慶濤小學資助培訓冰上新力軍

中小學 09:00 2023/11/24

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保良局陸慶濤小學創辦冰球課程已有8年，小一至小六學生均可參加冰球隊。（陳慧安攝）

近期熱播的ViuTV電視劇《冰上火花》以冰球為主題，在學界掀起一股冰球熱潮。現時設立冰球課程的中、小學並不多，當中保良局陸慶濤小學創辦相關課程已有8年，上學年參加校際聯賽更首次奪得冠、亞軍，實力得到肯定，校方期望日後引起更多學生興趣和參與。

最新影片推介：

童學園
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

付100多元即可玩冰球

位於將軍澳的保良局陸慶濤小學屬直資學校，早在2016/17學年已創立冰球校隊，今個學年有20名學生被選入校隊，涵蓋各個年級，每周均會到校外訓練。校長黃志揚透露，學校非常支持學生參與不同運動，當中更資助學生的冰球訓練，「學生只需付100多元就可參加，費用已包括借用有關裝備，相比自行到校外學習的費用便宜一半」。

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學校體育科主任馮山明表示，目前邀請現役香港冰球代表隊擔任教練，學生可接觸最新的技巧及知識，而校隊在上學年參加由香港冰球訓練學校舉辦的「2022/23香港校際冰球聯賽小學組」，當中的A組賽事更分別獲得第一及第二回合的冠軍及亞軍，對全校的師生十分鼓舞，期望將來學生更積極參與冰球及溜冰活動。

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記者：李盛芝

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