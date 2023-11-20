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蝨患危機｜鑽石山鳳德分店疑現床蝨　大家樂：檢查後暫未發現【專家教防蝨入屋貼士】

食用安全 12:51 2023/11/20

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熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

大家樂鑽石山鳳德分店疑現床蝨。

床蝨問題引起市民恐慌，繼早前本港公共交通工具上出現疑似床蝨蹤影後，近日再有網民發帖，指在鑽石山的大家樂分店用餐時，發現座椅上有一隻小蟲，懷疑是床蝨。大家樂回覆TOPick時表示，檢查涉事分店後暫未有發現床蝨，為安全起見，已進行消毒及清潔。

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該名網民在Facebook群組「黃大仙區友」分享圖片，並留言「出現了！！！鳳德大家樂！！」，表示於鑽石山鳳德邨鳳德商場的大家樂分店，發現疑似床蝨蹤影。相中可見，座椅上有一隻黑色小蟲，並在靠背和坐墊邊緣爬行。

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帖文引起熱議，有網民根據相片猜測是曱甴，不過亦有人直指「係床蝨黎嚟，好易認」。另外，有網民分享中招經歷，「之前屋企有床蝨，聽到呢啲消息，簡直有陰影」、「黐到一隻返屋企，保正你全屋，家無寧日」、「隔住個mon都feel到痕」、「已經全面入侵，諗吓點自求多福仲好啦唉」。

大家樂：暫未有發現

大家樂集團回覆TOPick查詢時表示，集團知悉事件後，已派員到大家樂鑽石山鳳德分店檢查，暫未有發現床蝨。為安全起見，集團已安排專業承辦商於11月18日到該店完成特別針對床蝨的焗霧高溫消毒及深層清潔。

專家：九成像床蝨

香港蟲害管理學會主席陳澤森向TOPick表示，相中的昆蟲有九成像床蝨，又指與其他昆蟲相比，床蝨腹部比較圓。要避免將床蝨帶入屋，陳澤森提醒市民最好在家門口前細心檢查自己衣物及攜帶的物品，才進入住所。

防蝨入屋貼士

此外，化學博士K Kwong（鄺士山）早前於Facebook拆解床蝨問題。他表示，由於床蝨全部都是由外界帶回家，若要防止床蝨，應將所有去完旅行的物品用洗衣粉洗乾淨、用番梘水加漂白水抹乾淨(勿抹金屬)；亦可以用蒸氣槍、蒸氣熨斗消毒，消毒後方可將衣物放回衣櫃。

但若家中已經有床蝨，就要先用吸塵機，吸完再消滅於床褥上餘下的床蝨。普通的洗衣粉水已經可以消滅成蟲，就算有蟲卵，消滅不到可增加清洗次數，K Kwong指「洗多幾次就得」；不能夠洗的，就用蒸氣熨斗、蒸氣槍、風筒亦可以。

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責任編輯：羅嘉欣

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