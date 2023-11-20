靚媽精明眼｜富豪九龍酒店自助餐半價優惠　$208任食冰鎮海鮮刺身+避風塘炒蝦

▲ KKday今日（20日）推出「富豪九龍酒店雅廊咖啡室自助餐5折 」優惠，成人低至每位$208品嚐「香港製造．經典滋味」自助午餐。（KKday圖片）

向來CP值高的富豪九龍酒店又有優惠！KKday今日（20日）推出「富豪九龍酒店雅廊咖啡室自助餐5折 」優惠，成人低至每位$208品嚐「香港製造．經典滋味」自助午餐；自助晚餐也只需每位$384起，更送焗龍蝦或麻辣火鍋。同場還有全新「冬甩奇幻聖誕」自助餐任食雪蟹腳、加拿大麵包蟹，同樣低至半價優惠。

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富豪九龍酒店推出「香港製造．經典滋味」主題自助午餐及自助晚餐，其中午餐除了冰鎮海鮮、沙律、刺身及壽司之外，還有品嚐多多款香港滋味包括懷舊蝦多士、懷舊生煎包、南乳脆雞、避風塘炒蝦、港式豉椒炒蜆、港式芝士焗豬扒飯及羅漢齋等，咖啡室更提供港式碗仔翅等。

香港經典甜品當然不少得堪稱兒時回憶的朱古力噴泉，配以鮮果及棉花糖，既好玩又好味。更有充滿大豆香氣的香滑豆腐花；而港式雞蛋仔可自由加配Mövenpick雪糕及配料自創個人口味。

▲ 自助晚餐時段每位客人可選擇贈品麻辣火鍋一份。（KKday圖片）

至於12月1號開始的「香港製造．經典滋味」自助晚餐，每位客人可獲贈香草芝士焗龍蝦半隻或麻辣火鍋一份，火鍋配料包括美國牛肉片, 豬腩片、墨汁豬肉丸、蝦丸、海膽丸、黑椒牛筋丸、潮州白魚蛋、魚腐、竹輪、鳳城水餃、豆卜、金菇、冬菇及各種蔬菜等，可以根據自己的喜好與口味自由搭配及烹調。

烤肉區則供應紐西蘭肉眼及紐西蘭羊髀或露絲瑪莉烤雞等，以及多款熱蕈美饌包括龍蝦南瓜湯、避風塘炒蟹、黃金蝦、脆皮牛坑腩、香辣子雞、羅漢齋、海南雞飯及古法蒸魚等。甜品區必試打卡必備的鮮果拿破崙、意大利芝士蛋糕、兒童糖果區及即席火焰雪山等。

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優惠詳情

預訂日期：2023年11月20日至2023年11月26日23:59

地址：尖沙咀麼地道71號

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「香港製造．經典滋味」自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

價惠價：星期一至五成人$208/位起，小童$168/位起（原價成人$416/位，小童$306/位）

星期六及日成人$247/位起，小童$211/位起（原價成人$493/位，小童$383/位）

【KKday 9周年快閃限量搶–低至5折】

「香港製造．經典滋味」自助晚餐送香草芝士焗龍蝦/麻辣火鍋

用餐時間：18:30-21:30

價惠價：成人$384/位起，小童$265/位起（原價成人$768/位起，小童$482/位起）

【快閃限量搶–低至5折】

「冬甩奇幻聖誕」自助午餐（12:00-14:30 ）

價惠價：成人$290/位，小童$211/位（原價成人$581/位起，小童$427/位起）

【快閃限量搶–低至5折】

「冬甩奇幻聖誕」自助晚餐

用餐時間：（12月23-25日）第一輪 17:30-19:30、第二輪 20:00-22:00

（12月26、31日及2024年1月1日）18:30-21:30

價惠價：成人$401/位起，小童$265/位起（原價成人$801/位起，小童$548/位起）

*餐廳於聖誕及除夕期間更特別安排聖誕老人與大家互動拍照，還有使用安全無害彩繪材料的臉部彩繪環節，增添節日歡樂氣氛。

**以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲