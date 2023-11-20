星二代︱姐姐被解約Coffee仔仔自理能力提升　擔起全屋家務獲媽媽讚長進

▲ 沒有工人姐姐的日子，Coffee仔仔自理能力大提升。

在職港媽通常都會請姐姐打理家務及照顧小朋友，林芊妤（Coffee）都不例外，不過早前因為姐姐的財務問題決定提前解約，而請姐姐都不是一時三刻就能夠完成的事，沒有姐姐的日子，仔仔翟德彥（伯伯）竟然擔起全屋家務及自理能力大大提升，帶來意想不到的效果！

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很多港媽都擔心子女會依賴工人姐姐，變成一名「巨嬰」，但原來沒有姐姐子女的自理能力是會極速提升，Coffee仔仔就是一個很好的例子，她上載了仔仔化身德彥僱傭的影片。

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片中所見「伯伯」擔起全屋家務，包括自製早餐、清潔家居、自己準備上學需要的用品、買完東西幫忙拿回家、幫忙摺好所有晾乾的衣服、整理好衣架、拖地、放學回家準備茶點、吸塵、晾衣服、執枱等等。

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「伯伯」的表現獲得coffee讚賞，「的確菲傭姐姐走了以後他是長進了」，更笑言「德彥最近有遲交功課的真不好意思喔，因為他在家真的很忙 ，說笑啦每天也有準時交功課的」。不過coffee表示還是會請姐姐，「這些家務有三份二時間都是我在做啦!」

網民都留言表示大讚伯伯做得好「分擔家務的男生最帥，從小培養，讚呀」、「伯伯好乖，睇到你好去心機教佢，所以佢從小就係個暖男，錫媽媽」、「懂做又肯做家務得男生最型最得人心。」、「無姐姐嘅小朋友真係快獨立好多」。

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責任編輯：王明芳