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育兒心得丨54歲鄭嘉穎單拖湊仔食魚蛋粉　兩細節位獲讚親民好爸爸

育兒資訊 12:13 2023/11/20

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鄭嘉穎獨自湊仔去粉麵店醫肚，被網民捕獲。

54歲的鄭嘉穎同陳凱琳（Grace）於2018年結婚，婚後火速造人，4年抱3，組成了幸福家庭！愛妻號的嘉穎，婚前不愛玩社交平台，但近幾年卻一反常態，配合老婆拍趣味短片開心share。日前他獨自湊仔到平民的粉麵店開餐時被網民生擒，並上載到小紅書分享，眼利的網民留意到兩個細節位，大讚嘉穎是親民好爸爸。

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該網民在小紅書以「偶遇八爺」為題發帖，寫道：「鄭嘉穎同學真的還是那麼帥HK適合偶遇明星，安安靜靜的enjoy一份魚蛋粉。」相中可見嘉穎與大仔鄭承悅（Rafael）在一間粉麵店的角落位置相對而坐，桌上放了一個小碗，餐具放了在一個裝有水的膠杯浸洗着，還有一個屬於仔仔的恐龍水樽，在等食期間，嘉穎只是專心地望着Rafael，一臉慈父模樣。

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雖然相片只得兩張，但眼利的網民已經留意到兩大細節位，大讚嘉穎是親民的好爸爸，「這個爸爸等餐的時候居然沒看手機」、「他們的教育理念真的很好，家長都很以身作則，我當媽媽有的時候坐下來都是慣性看手機」、「好喜歡這樣的爸爸，不玩手機耐心陪孩子等餐」、「不會跟著一大班助理，保鑣的，有時他們會在你鄰枱吃飯，你會感覺他們易接近的」。另有網民更表示女人就要找這種男人，「找男人就要找愛孩子的，願意給孩子時間的那種爸爸，感覺這種男的對老婆也不會差得哪裡去」。

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責任編輯：王明芳

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