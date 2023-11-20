萬千星輝賀台慶丨尹光首任TVB台慶表演嘉賓覺好玩　光B搵戰衣出席叱咤頒獎禮

▲ 「光B」尹光任TVB台慶節目《萬千星輝賀台慶》表演嘉賓。（馮雪怡 攝）

「光B」尹光昨日（11月19日）擔任TVB台慶節目《萬千星輝賀台慶》表演嘉賓，他演出後接受媒體訪問稱：「都好耐冇返嚟啦，都應該幾多年，疫情都幾年啦！以前都係TVB有約嘅，都續咗幾年約，跟住就一路唱歌，間中都會上TVB玩。」

不過尹光表示參加TVB台慶演出卻是首次，並表示：「原來係咁好玩，原來要預備好耐，幾個月功夫去準備，跳舞跳得好齊整唱歌唱得好好聽。」

萬千星輝賀台慶丨尹光由被指市井低俗未夠班 到成為光B上TVB台慶做嘉賓

▲ 尹光現身《萬千星輝賀台慶》。（馮雪怡 攝）

被問會否多回TVB，尹光稱：「同志偉哥哥（曾志偉）講咗㗎啦！叫我返嚟玩我鍾意玩㗎！」至於對方是多久之前發出邀請出席台慶，他笑言：「都一個月前，要返嚟排練！」

至於會否考慮拍TVB電視劇，他說：「一定有興趣，但要畀啲有角色我去做就得㗎啦！行嚟行去入返去嗰啲就唔好啦！最起碼都要有對白，一句就少啲。」

▲ 尹光昨在《萬千星輝賀台慶》與《 中年好聲音》成員合作（陳慧安 攝）

準備出席叱咤

另外，有網民反映他今次在台慶只唱幾首歌覺得不夠喉，尹光回答：「唔夠喉就聽我演唱會。」問是否表示計劃再開騷，他透露：「而家搞緊世界巡迴演唱會，公司已幫我接咗出埠去美國、內地及澳門等。」

至於對自己打入叱咤樂壇頒獎典禮男歌手十強，光B謙稱：「入到十強已經好滿足啦！如果再入到五強我真係唔夠膽諗。」

問他覺得哪位是最大競爭對手，尹光回答：「唔夠膽諗，我只不過係一個普通歌星，十強嘅競爭對手都好勁，我就係好普通。」但坦言準備當晚出席頒獎禮：「無論得獎唔得獎都要去撐吓。」至於戰衣，他表示仍在揀選：「叱咤要搵啲靚啲潮啲嘅衫，要HIGH啲！」

記者：陳曉柔、馮雪怡

最新影片推介：吳若希專訪