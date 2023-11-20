  • 24°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 13:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝賀台慶丨尹光首任TVB台慶表演嘉賓覺好玩　光B搵戰衣出席叱咤頒獎禮

娛樂 12:16 2023/11/20

分享：

分享：

熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

「光B」尹光任TVB台慶節目《萬千星輝賀台慶》表演嘉賓。（馮雪怡 攝）

「光B」尹光昨日（11月19日）擔任TVB台慶節目《萬千星輝賀台慶》表演嘉賓，他演出後接受媒體訪問稱：「都好耐冇返嚟啦，都應該幾多年，疫情都幾年啦！以前都係TVB有約嘅，都續咗幾年約，跟住就一路唱歌，間中都會上TVB玩。」

不過尹光表示參加TVB台慶演出卻是首次，並表示：「原來係咁好玩，原來要預備好耐，幾個月功夫去準備，跳舞跳得好齊整唱歌唱得好好聽。」

萬千星輝賀台慶丨尹光由被指市井低俗未夠班　到成為光B上TVB台慶做嘉賓

尹光現身《萬千星輝賀台慶》。（馮雪怡 攝）

被問會否多回TVB，尹光稱：「同志偉哥哥（曾志偉）講咗㗎啦！叫我返嚟玩我鍾意玩㗎！」至於對方是多久之前發出邀請出席台慶，他笑言：「都一個月前，要返嚟排練！」

至於會否考慮拍TVB電視劇，他說：「一定有興趣，但要畀啲有角色我去做就得㗎啦！行嚟行去入返去嗰啲就唔好啦！最起碼都要有對白，一句就少啲。」

尹光昨在《萬千星輝賀台慶》與《 中年好聲音》成員合作（陳慧安 攝）

準備出席叱咤

另外，有網民反映他今次在台慶只唱幾首歌覺得不夠喉，尹光回答：「唔夠喉就聽我演唱會。」問是否表示計劃再開騷，他透露：「而家搞緊世界巡迴演唱會，公司已幫我接咗出埠去美國、內地及澳門等。」

至於對自己打入叱咤樂壇頒獎典禮男歌手十強，光B謙稱：「入到十強已經好滿足啦！如果再入到五強我真係唔夠膽諗。」

問他覺得哪位是最大競爭對手，尹光回答：「唔夠膽諗，我只不過係一個普通歌星，十強嘅競爭對手都好勁，我就係好普通。」但坦言準備當晚出席頒獎禮：「無論得獎唔得獎都要去撐吓。」至於戰衣，他表示仍在揀選：「叱咤要搵啲靚啲潮啲嘅衫，要HIGH啲！」

記者：陳曉柔、馮雪怡

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生
尹光 綜藝節目 歌手 叱咤樂壇流行榜 演唱會 TVB

最高瀏覽

萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％
英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％
急症室最長等候時間（11月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月20日 時間12:05）