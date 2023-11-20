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萬千星輝賀台慶丨15歲Sabrina無車牌台慶奪名車　音樂神童趙紫諾擁超強CV

娛樂 12:54 2023/11/20

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趙紫諾贏名車卻得物無所用！

TVB《萬千星輝賀台慶》於昨晚（11月19日）舉行，當中大獎為價值25萬9千元的MG 4 SUV電動車，最終由年僅15歲的趙紫諾（Sabrina）贏得名車。

率直的趙紫諾，在《萬千星輝賀台慶》得知贏得電動車後稱：「我啱啱15歲咋。」未成年沒車牌的她得物無所用，引來全場藝人大笑。

萬千星輝賀台慶丨《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾抽中電動車　Sabrina：我啱啱15歲咋

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趙紫諾於完騷後受訪，對於贏得名車她坦言好驚喜，她說：「同埋我覺得嗰可能性係零，因為有好多人，所以我都未知我有架車係What to do，but I can't drive。」

問到會否將車賣掉？趙紫諾回答：「OK，that's a option，其實我係有呢個可能，因為我𠵱家係Not sure what to do。」

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年紀輕輕音樂CV超勁

趙紫諾為《聲夢傳奇2》季軍，這位音樂神童擁超強履歷，背景猛料，趙紫諾自4歲起學習鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任朱楣；7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏。

9歲再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級）；2021年，以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

除精通鋼琴外，趙紫諾還懂得打鼓，考得Rockschool八級演奏交憑，更包辦作曲和填詞。

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【聲夢傳奇2】大魔王趙紫諾曾獲Chantel點名稱讚　音樂神童Sabrina「消失」半年愈大愈靚

跟巨星一起拍廣告

另外趙紫諾曾在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，2017年，曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，10歲那年更獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會，年紀輕輕已擁有好高的音樂造詣。

此外，趙紫諾曾拍攝過逾40個廣告，合作藝人不乏巨星，包括周杰偶、李連杰、容祖兒、大S（徐熙媛）等，幕前經驗豐富，可說是早已「出道」。

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此外，今年9月，趙紫諾迎來15歲生日，已有半年沒更新IG的她貼出近照，又感謝粉絲對她的支持。

不少網民向她送上生日祝福，趙紫諾跟以前相比少了一點Baby Fat，而且雙眼皮更明顯，雙眼看上去比以前更大更有神，果然是女大十八變！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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