萬千星輝賀台慶丨15歲Sabrina無車牌台慶奪名車　音樂神童趙紫諾擁超強CV

TVB《萬千星輝賀台慶》於昨晚(11月19日)舉行,當中大獎為價值25萬9千元的MG 4 SUV電動車,最終由年僅15歲的趙紫諾(Sabrina)贏得名車。

率直的趙紫諾,在《萬千星輝賀台慶》得知贏得電動車後稱:「我啱啱15歲咋。」未成年沒車牌的她得物無所用,引來全場藝人大笑。

趙紫諾於完騷後受訪,對於贏得名車她坦言好驚喜,她說:「同埋我覺得嗰可能性係零,因為有好多人,所以我都未知我有架車係What to do,but I can't drive。」

問到會否將車賣掉?趙紫諾回答:「OK,that's a option,其實我係有呢個可能,因為我𠵱家係Not sure what to do。」

年紀輕輕音樂CV超勁

趙紫諾為《聲夢傳奇2》季軍,這位音樂神童擁超強履歷,背景猛料,趙紫諾自4歲起學習鋼琴,師承浙江音樂學院鋼琴系副主任朱楣;7歲時考獲英國皇家鋼琴8級,同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏。

9歲再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑(俗稱演奏級);2021年,以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑(高級文憑)。

除精通鋼琴外,趙紫諾還懂得打鼓,考得Rockschool八級演奏交憑,更包辦作曲和填詞。

跟巨星一起拍廣告

另外趙紫諾曾在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎,2017年,曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈,10歲那年更獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會,年紀輕輕已擁有好高的音樂造詣。

此外,趙紫諾曾拍攝過逾40個廣告,合作藝人不乏巨星,包括周杰偶、李連杰、容祖兒、大S(徐熙媛)等,幕前經驗豐富,可說是早已「出道」。

此外,今年9月,趙紫諾迎來15歲生日,已有半年沒更新IG的她貼出近照,又感謝粉絲對她的支持。

不少網民向她送上生日祝福,趙紫諾跟以前相比少了一點Baby Fat,而且雙眼皮更明顯,雙眼看上去比以前更大更有神,果然是女大十八變!

