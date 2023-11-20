【香肉騙案】賣家收款號碼屬「香港流浪狗之家」　負責人澄清賬戶被盜已報案

近日有專頁發帖聲稱出售「香肉」，附圖配以卡通狗隻圖案，惹來各界質疑出售狗肉及批評，漁農自然護理署及警方亦跟進調查。 有網民向該專頁查詢購買詳情，揭發賣家提供的轉數快號碼屬於「香港流浪狗之家 」。今日（20日）凌晨，「香港流浪狗之家 」在facebook專頁發文澄清謠言失實，並指被人盜用賬戶，已就事件向警方報案。

「香港流浪狗之家 」聲明如下：

香港流浪狗之家近日注意到網上惡意抹黑本機構售賣狗肉之失實謠言。並盗用了我們帳戶，我們已就此向警方報案並將事情交由警方處理。警方並非常重視這件案件。

特此聲明香港流浪狗之家從未售賣狗肉或進行狗肉買賣交易。本機構強烈譴責惡意抹黑香港流浪狗之家之行為並保留採取法律行動之權利。

我們收留了近500 狗狗。為他們提供醫療，照顧他們令他們有家的感覺。更加強烈譴責售賣狗肉。