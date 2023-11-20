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便秘困擾｜女子便秘10年每10日排便一次　求醫終揭病因清出4公斤宿便

都市病 14:00 2023/11/20

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女子便秘10年，每10日排便一次，求醫清出4公斤宿便。（iStock圖片）

不少都市人都深受便秘之苦，內地一名婦人受便秘困擾長達10年，近半年來，每隔10多天才排便一次。早前她前往醫院檢查，醫生為她清出4公斤宿便，並終於找出便秘原因。

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根據《都市快報》報道，該名潘姓婦人今年60多歲，10年前開始出現便秘問題，經常需要依靠瀉藥幫助排便，每星期只能排便1至2次。近半年來，她的便秘症狀加重，服用瀉藥也沒有作用，10多天才大便一次，每天都感到腹部脹痛。她甚至變得不敢吃飯，擔心「吃進去出不來」，嚴重影響日常生活。

眼見肚子愈來愈脹，潘婦決定前往杭州市第一人民醫院求診。入院後，醫生透過灌腸及通便藥物治療，讓她排出4公斤宿便。

經一系列檢查後，醫生認為潘婦排便困難的原因是混合型便秘，她的乙狀結腸冗長，同時存在結腸慢傳輸和肛門直腸排便障礙，需要進行手術。而潘婦接受手術後出院，透露自己術後每日排便暢順。

胃腸肛門外科主任單毓強表示，乙狀結腸長度超過正常範圍，達到40至60厘米，或超過正常長度的35至45%，便屬於乙狀結腸冗長，可引致慢性便秘，但並非所有患者都需要治療，假如像潘婦一樣，出現明顯臨床症狀，才需要處理。

日本專家教1招改善便秘

很多人都有便秘問題，多吃蔬菜都未必可紓緩，日本健康電視節目《健康原因明白晒》早前請到醫生高野正太講解新型便秘。高野醫生表示，近年多了許多人患上這類型的便秘，即使吃了可以幫助排便的藥物，或在日常飲食中攝取大量膳食纖維，也不能順利排便，嚴重的更會造成心理壓力，影響精神健康。

高野醫生表示，患有此類型便秘人士，其實是排便困難型便秘，因這些患者的恥骨直腸肌不能正常放鬆，導致肛門收緊，糞便不能順利排出。他推薦一個方法，每日只需短短2分鐘，就可以有效幫助恥骨直腸肌放鬆，令排便變得暢順。

1：先用力收緊肛門，數5下
2：放鬆，數5下
3：每日做10至20次，持續做1個月
4：排便時身體向前傾

節目中有便秘問題的患者表示，用了該方法一周後，便秘問題得到顯著改善。

同場加映：中醫推介通便食物茶飲

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責任編輯：羅嘉欣

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