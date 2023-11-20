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萬千星輝賀台慶 x 開心速遞丨李啟傑演《愛‧回家》杜導入屋　綠葉王入行30多年一直默默耕耘

娛樂 13:48 2023/11/20

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TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「杜導」李啟傑剖白心聲。

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》於昨晚（11月19日）舉行，其中一個環節「給十年後的我」令觀眾看得動容，曾文心、吳業坤、李啟傑、譚俊彥、鄧智堅、李啟傑和蘇恩磁於台上剖白心聲，訴說當演員的心路歷程。

有份演出TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的李啟傑憑杜導一角令人留下印象，他分享成為演員的感受。

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李啟傑入行30多年

大熒幕寫上：

天使與魔鬼輕聲細語
我聽從的 是內心的堅持
入行30多年 李啟傑

李啟傑跟大家說：

我係《愛‧回家》嘅杜導，我入行30年喇。
仲記我我入行係因為中一時參與咗一套天使同魔鬼嘅舞台劇，當時我係做天使同魔鬼抗衡。
估唔到往後嘅日子，喺我內心裏面仍然蘊藏住天使同魔鬼嘅聲音。
魔鬼會突然間講「好心你轉行啦，撈咗咁多年喇，啲人都係當你𠸏呢啡咋。」
「唔係唔係唔係，係死𠸏呢啡」
「你問吓台下面有冇人叫得出你個名」
「冇啊」

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除了魔鬼的聲音外，天使亦同時會跟李啟傑說話。他謂：

有時天使又會喺耳邊鼓勵我「李啟傑唔好放棄啊，只要做好每一個角色就得㗎喇」
「同埋演戲係你嘅夢想嚟㗎嘛，所以一定要堅持啊」
「唔記得你個名有咩所謂姐，最緊要自己開心丫嘛」

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李啟傑享受演戲

多年來李啟傑都在影視路上默默耕耘，同時亦備受內心的天使與魔鬼左右想法，不過他漸漸想通了。他感慨道：

係啊，當我仲年輕嘅時候呢，天使同魔鬼真係成日喺我腦裏面嗌晒大交，不過大咗、歷練多咗，魔鬼嘅聲音愈嚟愈少，因為我愈嚟愈了解自己。其實我根本唔介意其他人嘅目光，亦都唔介意大家唔記得我個名。
雖然咁多年收入唔多，亦都唔係大紅大紫，但係每一日我都過得好開心。
因為每一日我都做緊自己最想做嘅事，就係做一個演員。
我係李啟傑，唔知十年後嘅我會變成點呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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