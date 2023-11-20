湯唯做才女出書《分手的決心——分鏡本》　下月與朴贊郁齊在港出席簽書會

▲ 導演朴贊郁（中）與湯唯。

湯唯去年憑韓國名導演朴贊郁執導的《分手的決心》奪青龍獎影后，成為該獎史上首位華人影后；今年她為《分手的決心》首次涉足出版界：獲導演朴贊郁首肯並全力支持將分鏡劇本推出華文版，湯唯親自策劃出版新書《分手的決心——分鏡本》。

書中附有朴贊郁、丁瑞慶、湯唯與男主角朴海日極罕對談紀錄，朴贊郁如何令分鏡圖成為韓國電影工業的標準？為何丁瑞慶要寫一個中國北方女子隻身來韓的故事？為何湯唯要將這本分鏡本帶到華語世界？讓影迷可細讀由導演、編劇和演員娓娓道來，為你解開《分手的決心》懸而未決的一切。隨書附送由湯唯挑選的劇照製成的明信片乙張，多款隨機附贈。

▲ 《分手的決心——分鏡本》

至於說到出版過程的難題，湯唯笑言最困難的是向導演展示她「出版的決心」。

朴贊郁最終當然被湯唯的決心打動，既讓湯唯成功策劃並出版《分手的決心——分鏡本》，為慶祝新書即將於12月7日面世，同日將於百老匯電影中心舉行兩場《分手的決心》特別放映活動，朴贊郁更會陪同湯唯齊出席映後分享會，屬兩人首次跟香港觀眾即場分享交流關於《分手的決心》與及分鏡本的創作點滴。

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