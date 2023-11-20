聘請外傭｜港媽$5500聘外傭列明要「醜樣」　網民嘲：老公個底好花？

▲ 一名2孩港媽以$5500高於市價聘請外傭，但列明要「醜樣」。

聘請外傭是不少本港家庭的世紀難題，除了怕姐姐工作能力低之外，還害怕她們搭上老公……居於油麻地一名港媽近日以高於市價$5,500聘請外傭，有獨立房間，需協助照顧一對子女，但列明這名外傭一定要醜樣，因而被網民截圖瘋傳，被嘲諷老公是否有前科。

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一名網民在「連登討論區」以「有香港人請外傭，要求係樣衰」為題發文，並貼出一張有關香港家庭招聘外傭的網上截圖，可見一個油麻地4人家庭正招聘外傭，列明住所有900呎，家有兩名成人、8歲大女及3歲細仔，外傭會有自己房間，星期日放假，月薪多達$5,500，比最低工資$4,870高。不過，該家庭列明一個附帶條件：

This one need ugly helper.（這戶需要醜樣外傭。）

網民：老公可能有前科

帖文引來網民議論紛紛，直言出招聘的港媽應該對老公不信任，「驚老公搞外傭」、「信唔過老公？」、「睇嚟老公個底好花」，甚至有機會已經有前科。有網民認為「治標不治本」，反正「熄燈都係一樣」。點擊圖片即睇更多網民意見：

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責任編輯：王明芳