聘請外傭｜港媽$5500聘外傭列明要「醜樣」　網民嘲：老公個底好花？

聘請外傭是不少本港家庭的世紀難題,除了怕姐姐工作能力低之外,還害怕她們搭上老公……居於油麻地一名港媽近日以高於市價$5,500聘請外傭,有獨立房間,需協助照顧一對子女,但列明這名外傭一定要醜樣,因而被網民截圖瘋傳,被嘲諷老公是否有前科。

一名網民在「連登討論區」以「有香港人請外傭,要求係樣衰」為題發文,並貼出一張有關香港家庭招聘外傭的網上截圖,可見一個油麻地4人家庭正招聘外傭,列明住所有900呎,家有兩名成人、8歲大女及3歲細仔,外傭會有自己房間,星期日放假,月薪多達$5,500,比最低工資$4,870高。不過,該家庭列明一個附帶條件:

This one need ugly helper.(這戶需要醜樣外傭。)