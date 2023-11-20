新聞女王｜阿佘新劇拍四級工廈大火用真正消防員　一文了解《新聞女王》6大必睇位

▲ 《新聞女王》

台慶劇《新聞女王》，將由今晚（11月20日）起播映，主要演員包括：佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

內地網民激讚阿佘

《新聞女王》上周末率先在內地平台優酷播出，除了獲網民讚劇情超貼地及節奏緊湊、辦公室生存技能夠實用，女主角阿佘的神級演技亦令內地網民為之折服，更有人指她連眉毛都是戲：「那一挑眉，就感受到阿佘的演技，帥啊」、「阿佘出品，必屬精品」、「你永遠可以相信佘詩曼的演技」、「女王發言太帥了，Man姐是清醒的指出了行業的痛點」。

網民大讚劇情：「很久很久很久很久很久沒看到 這麼帶感的港劇了」、「一集一個新聞爽」、「職場全是利益，還是港劇正常」、「有些套路確是超乎想像」、「很多角色的發言都特別的到位」！

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巴士翻側意外動用近400名台前幕後

《新聞女王》必睇位除了佘詩曼、鮮明的角色人設、貼地又刺激的辦公室實況與鬥爭、充滿哲理的金句外，第五大必睇位是認真製作的大型場面！

以開首的巴士翻側意外為例，原來幕後團隊單是開會研究巴士翻側角度，以及走訪拍攝地點計 算攝影器材擺位及設定拍攝路線等事前準備，也花了2個星期時間，實際拍攝則花了4日半，足見製作認真。

總監製鍾澍佳（佳導）受訪時分享拍攝細節， 除了動用接近400名台前幕後精英，亦出動了7部攝影機包括航拍：「幕後大概有100個，有負責美術同電腦特技嘅、仲有飛車特技等，臨演有成二、三百位。巴士意外剩係拍冧車同救人都拍咗3日，另外加埋車入面發生嘅嘢同埋巴士喺出面未翻之前嘅行駛情況就拍咗2日度。」

佳導亦細述了拍攝時的特技細節：「汽車特技同事都話佢試過翻巴士，翻嘅時候用咗少少氣爆原理，以強烈嘅氣流將架車彈起，呢度每個細節嘅設計都要好準確，當然亦有危險性，所以幫手撳氣爆嘅特技同事，正式拍嗰刻都有問可唔可戴頭盔，我當然話可以啦。」

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拍四級工廈大火用真正消防員

第二個大型場面就是活化工廈四級大火，拍攝出來的效果同樣逼真，佳導坦言相關場口更加複雜，單是前期尋找合適的拍攝工廈已花了不少時間，另外正式拍攝時間亦用了7天，並動用了大量真正的消防員，以保證觀眾看到的，都是最貼近現實的畫面！

佳導說：「拍攝現場係有齊救護車同警車，因為想模擬番四級大火嘅真 實情況，嗰度用咗好多資源。另外亦都好感激消防處咁幫手，為咗拍出嚟安全得 嚟又真實，我哋拍攝除咗有配合消防處嘅更表，消防處仲有幫手睇劇本，因為我哋驚我哋寫出嚟有Bug，佢哋幫我哋改番啲操作同流程上嘅錯誤，又分享畀我哋知消防員接受記者訪問時應該講啲乜。」

他續說：「因為我哋依家拍嘅係新聞劇，如果連呢個真實感都做唔到，就有啲講唔通。另外除咗有對白同要演戲嘅消防員，其他嘅都係真消防員，因為只有佢哋先識操作啲喉車同上落升降台，其他演員係唔上得去，因為好危險同要好專業。」

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盤點劇中必睇CP

最後一個必睇位，是劇中的不同CP配搭，除了有圍繞男女感情關係的CP，包括阿佘與譚俊彥撲朔迷離的關係、馬國明與新聞小花的曖昧角力、李施嬅與高鈞賢的不平等愛情關係外，還有不少同樣令人深刻的CP配搭，除了鬥過你死我活的阿佘馬明配，還有李施嬅配搭王敏奕的「求真CP」、高海寧配搭何依婷的「各出奇謀CP」、鄧智堅配搭龔慈恩的「老謀深算CP」等！

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