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【復辦TSA】小六及中三學生達標率創06年來新低　教育局稱疫情影響學習

社會 13:41 2023/11/20

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受疫情影響而停辦3年的全港性系統評估（TSA）今年復辦。（資料圖片）

受疫情影響而停辦3年的全港性系統評估（TSA）今年復辦，考評局評估報告顯示，小三、小六及中三學生在中、英、數3個主要科目的達標率均有所下跌，小六及中三學生表現更創2006年以來新低。其中，小六生達標率跌幅顯著，英文科達標率只有64.3%，較疫前、即2019年下跌逾8個百分點；中文和數學科達標率亦分別只有71.1及78.3%，下跌約6個百分點。

小六生達標率跌幅最嚴重，其中英文科由2019年的72.8%，急跌至2023年的64.3%，跌逾8.5個百分點；中文科則由2019年的77.9%，跌至2023年的71.1%，跌逾6.8個百分點；而數學科由2019年的84.2%，降至78.3%，下跌5.9個百分點。

其次，小三生達標率亦較上屆差，中文科跌3.4個百分點至82.4%；英文科跌0.3個百分點至79.8%；數學科則跌1.2個百分點至86.5%。而中三生方面，中文科及英文科均跌1.7個百分點，分別錄得74.7及67.8%；數學科則跌3個百分點至76.6%。

教育局今（20日）表示，學界一般認為，疫情期間暫停面授課堂，影響學生學習及發展，加上各方亦需時適應停辦3年後的首次評估，因此不應以是次評估結果作定論；又呼籲學校及家長不要只着眼評估結果，須理解整體達標率下跌背後原因，給予學生空間重新適應校園生活與節奏。

局方亦稱，參與評估學生表現與國際大型評估反映的情況相若，大部分跌幅屬可接受範圍；另指考評局會進一步研究小六級達標率跌幅顯著的原因。

另外，考評局稍後會直接向各中小學發放小三（只限於全體小三學生參與的學校）、小六及中三級學校層面數據，供學校作回饋教學之用。教育局不會向考評局索取個別學校的學校報告；另將於12月就本年評估報告舉行「促進學習評估」專題講座，介紹如何善用評估數據及資料以促進學與教，鼓勵教師透過局方培訓行事曆報名參加。

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記者：梁凱婷

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