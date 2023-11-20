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【復辦TSA】小六及中三達標率創新低　教育局稱疫情影響學習

社會 13:41 2023/11/20

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受疫情影響而停辦3年的全港性系統評估（TSA）今年復辦。（資料圖片）

新冠疫情下停辦3年、今年首度復辦的全港性系統評估（TSA）報告昨出爐，本港小三、小六及中三學生在中、英、數3個主科達標率，均低於疫情前的2019年；小三中文科，以及小六、中三級各科達標率，均創歷年新低，其中小六跌幅最大，英文科達標率只有64.3%，較疫前急挫8.5個百分點，中文科及數學科亦分別跌至71.1%及78.3%。

教育局形容大部分跌幅屬可接受波幅範圍內，考評局將進一步研究小六級跌幅顯著的原因。另有學者形容疫情期間「全世界（學生成績）都跌」，料花幾年時間可追平疫前表現，詳情即看：【下一頁】

今屆TSA於4至6月復辦，共來自500間小學、443間中學的學生，分別應考小三、小六及中三級中、英、數3科的紙筆評估、語文科說話評估及中文科視聽資訊評估。考評局昨向教育局提交評估報告。

小六最差　英文跌至僅64.3%

結果3級考生在3科達到「基本能力水平」比率皆低於疫情前。小六達標率跌幅最嚴重，屬2005年有紀錄以來最低，英文科由2019年72.8%，急跌至2023年64.3%，跌逾8.5個百分點；中文科則由2019年77.9%，跌至71.1%，跌逾6.8個百分點；數學科亦由2019年84.2%，降至78.3%，下跌5.9個百分點。

報告指，小六英文寫作卷考生弱項包括文法及拼字錯誤，例如將「quiet」串成「quite」、「library」串成「libray」，或直接將中文直譯「I can in the library reading hard」；中文寫作卷部分考生內容及格式有疏漏及錯誤，常見錯別字包括「電筒」寫成「電桶」、將「燈泡 」變「燈炮」；說話卷則偶有夾雜英語及「網絡用語」。

教局：跌幅屬可接受波幅範圍

至於曾出現過度操練爭議的小三TSA，今屆達標率亦低於上屆，中文科跌3.4個百分點至82.4%，更屬2004年來最低；英文科亦比上屆跌0.3個百分點至79.8%；數學科則跌1.2個百分點至86.5%。中三中文科及英文科均跌1.7個百分點，分別錄得74.7及67.8%；數學科則跌3個百分點至76.6%。

教育局表示，應考港生表現，與國際大型評估反映學生在疫下表現下跌的情況相若，大部分跌幅屬可接受範圍內，考評局會研究小六達標率大跌原因。考評局稍後會直接向各校發放學校層面數據，其中小三TSA報告只限全體學生應考的學校，供學校回饋教學，教育局不會向考評局索取個別學校報告。

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記者：梁凱婷

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