【復辦TSA】小六及中三達標率創新低　教育局稱疫情影響學習

▲ 受疫情影響而停辦3年的全港性系統評估(TSA)今年復辦。(資料圖片)

新冠疫情下停辦3年、今年首度復辦的全港性系統評估(TSA)報告昨出爐,本港小三、小六及中三學生在中、英、數3個主科達標率,均低於疫情前的2019年;小三中文科,以及小六、中三級各科達標率,均創歷年新低,其中小六跌幅最大,英文科達標率只有64.3%,較疫前急挫8.5個百分點,中文科及數學科亦分別跌至71.1%及78.3%。

教育局形容大部分跌幅屬可接受波幅範圍內,考評局將進一步研究小六級跌幅顯著的原因。另有學者形容疫情期間「全世界(學生成績)都跌」,料花幾年時間可追平疫前表現,詳情即看:【下一頁】

今屆TSA於4至6月復辦,共來自500間小學、443間中學的學生,分別應考小三、小六及中三級中、英、數3科的紙筆評估、語文科說話評估及中文科視聽資訊評估。考評局昨向教育局提交評估報告。

小六最差 英文跌至僅64.3%

結果3級考生在3科達到「基本能力水平」比率皆低於疫情前。小六達標率跌幅最嚴重,屬2005年有紀錄以來最低,英文科由2019年72.8%,急跌至2023年64.3%,跌逾8.5個百分點;中文科則由2019年77.9%,跌至71.1%,跌逾6.8個百分點;數學科亦由2019年84.2%,降至78.3%,下跌5.9個百分點。

報告指,小六英文寫作卷考生弱項包括文法及拼字錯誤,例如將「quiet」串成「quite」、「library」串成「libray」,或直接將中文直譯「I can in the library reading hard」;中文寫作卷部分考生內容及格式有疏漏及錯誤,常見錯別字包括「電筒」寫成「電桶」、將「燈泡 」變「燈炮」;說話卷則偶有夾雜英語及「網絡用語」。

教局:跌幅屬可接受波幅範圍

至於曾出現過度操練爭議的小三TSA,今屆達標率亦低於上屆,中文科跌3.4個百分點至82.4%,更屬2004年來最低;英文科亦比上屆跌0.3個百分點至79.8%;數學科則跌1.2個百分點至86.5%。中三中文科及英文科均跌1.7個百分點,分別錄得74.7及67.8%;數學科則跌3個百分點至76.6%。

教育局表示,應考港生表現,與國際大型評估反映學生在疫下表現下跌的情況相若,大部分跌幅屬可接受範圍內,考評局會研究小六達標率大跌原因。考評局稍後會直接向各校發放學校層面數據,其中小三TSA報告只限全體學生應考的學校,供學校回饋教學,教育局不會向考評局索取個別學校報告。

記者:梁凱婷