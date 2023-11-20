致命病毒｜「喪屍鹿病毒」襲美國31州現蹤亞洲　專家憂慮恐傳人

▲ 「喪屍鹿病毒」襲美國31州現蹤亞洲，專家憂慮恐傳人。

「喪屍鹿」病毒（Zombie Deer）於美國、加拿大等國家持續蔓延，在美國已有31州的鹿遭到病毒傳染。鹿隻在感染這種病毒之後，通常會出現體重減輕、不願活動、流口水等症狀，最終可致死亡。而目前已知該種病毒是會在動物間互相傳染，而專家憂慮，未來病毒或會有傳染人類的風險。

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綜合《New York Post》及《CBS NEWS》報道，「喪屍鹿」病毒正式名稱為「Chronic wasting disease」，有時也會被叫作「zombie deer disease」，屬於罕見病，成因是動物腦內的「普利昂蛋白」異常堆積，神經受到破壞，繼而出現體重減輕、跌倒、無精打采、口水異常分泌等症狀，最終可致死亡。

目前美國有31州的鹿隻受病毒感染，而位於懷俄明州的黃石國家公園（Yellowstone National Park）亦發現鹿隻死亡的情形。黃石國家公園官員亦因此警告遊客，避開野生動物出沒的地區。除了美洲之外，瑞典、芬蘭、挪威，甚至是南韓都已出現相關病蹤。

美國疾病預防控制中心（CDC）表示，目前尚無人類感染上「喪屍鹿」病毒的報告。然而，有人仍擔心傳染風險仍在。而一些研究指出，猴子若食用受感染的動物肉，或接觸受感染動物大腦或體液，有感染「喪屍鹿」病毒的風險；惟對於是否會對人類有傳染風險，科學家預計這項研究需時很多年才能確定。

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責任編輯：羅嘉欣