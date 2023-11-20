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造星唔造星？丨梁釗峰率《造星V》落選者接受藝訓　Meow和Stick合唱《小心地滑》

娛樂 13:22 2023/11/20

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熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

7位造星仔在《造星唔造星？》輪流接受梁釗峰的歌唱水平突擊測試。

ViuTV全新節目《造星唔造星？》由今晚（11月20日）首播，節目將延續「造星」精神，由主持梁釗峰帶領7位《全民造星V》落選參賽者陳樂庭、羅子熙（Hei）、劉瑞威（Meow）、何居倬（Adams）、黃泓祖（Taco）、王鋒及林昆樂（Stick）接受連串演藝訓練，向偶像之路繼續進發。  
 
《造星唔造星？》首個星期以「拯救音痴」為主題，7位造星仔將會接受不同的歌唱訓練。訓練正式開始前，製作組特別為他們安排一場歌唱水平突擊測試，主持釗峰及KOL嘉賓Calvin會根據他們的歌聲，逐一給予中肯意見。

Meow不夠信心唱《小心地滑》。

造星仔接受歌手測驗

第一集《造星唔造星？》率先登場的是Meow和Stick，他們被指定合唱難度超高的歌曲《小心地滑》。釗峰指Meow本來歌聲已不入咪，當他唱到最高音時，還刻意把咪高峰拉遠，結果令歌聲更弱。

Meow就坦言對演唱這首歌曲的信心不足，所以不自覺地做出此舉動，他又透露中學時期自己熱愛唱歌，也自覺歌聲不錯，不過自從參加《全民造星V》後，認識到很多唱得之人，漸漸失去了原本對唱歌的那份自信。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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