派對髮型｜聖誕派對搶眼髮型　韓女團熱捧Cute爆寶寶辮

▲ 這些髮型雖然簡單，但很適合聖誕派對！

聖誕節快到了，相信大家已密鑼緊鼓籌備聖誕派對，女士們想要在派對上突圍而出，除了服裝要搶眼外，髮型也有畫龍點睛的作用！現在就盤點幾款髮型供大家參考，分別有韓女團熱捧的寶寶辮（Baby Braids ）、孖辮、馬尾辮子和髮髻，全部都可以在家自己整理，既簡單又適合出席派對！

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1.寶寶辮（Baby Braids ）

由去年開始，甜美的寶寶辮席捲韓國，風潮延續至今年冬季，很多韓國女團成員都有紮這款大熱髮型！這款髮型極簡單，只需在臉頰兩旁拿取一小撮頭髮編成極幼的辮子即可，紮成三股辮、四股辮或是魚骨辮都可以，Hanni＠NewJeans就將寶寶辮再精緻化，分別在一邊編出三四條辮子，增加層次感。

BLACKPINK的Jennie和Lisa也經常以寶寶辮示人，Jennie雖簡單地只編出一條辮子，但她以三個迷你蝴蝶結繫在辮子上，增添華麗感，非常適合在聖誕派對上出現；而太妍也很喜歡寶寶辮，並曾以紫色頭髮作點綴，同樣亮眼奪目。

▲ Hanni＠NewJeans將寶寶辮精緻化

2.孖辮

相信每個女孩子小時候都有試過紮孖辮，如今這個可愛的髮型也十分適合聖誕派對，不再只屬小朋友專利。Jennie非常喜歡紮孖辮，她還將孖辮Look改良，在耳朵位置再紮起小髮髻，然後再放下兩條孖辮，層次感非常豐富，又在小髮髻夾上鮮紅色玫瑰髮飾，兩條孖辮尾端就繫上紅色絲帶，俏麗又可愛。

Jennie的拍檔Rosé就紮出最簡單的孖辮，髮尾同樣以紅色蝴蝶結作點綴，與她金色髮色非常合襯，不過Rosé很聰明地將瀏海拉鬆，做出傭懶蓬鬆感，效果非常減齡。如果嫌孖辮look過於簡單，亦可以參考太妍，戴上可愛的畫家帽配搭可愛孖辮，這樣做也相當加分呢！

▲ Rosé紮出最簡單的孖辮

3.馬尾辮子

這款馬尾辮子簡潔俐落，同樣可以隨心地將馬尾編成三股辮、四股辮或是魚骨辮都可以，甚至像Jennie般編成簡潔整齊的扭扭馬尾亦可以，而且相當有氣質。Jennie還在馬尾辮子繫上兩個大蝴蝶結，令原本簡單的髮型隨即大加分，成為出得了大場面的高貴髮型！

▲ 大蝴蝶結為馬尾辮子加分不少

4.髮髻

講到派對髮型，不退流行的髮髻必定上榜，而且髮髻也可以有很多不同變化，可甜可辣！Lisa早前出席時尚活動，就以復古「柯德莉夏萍」髮髻示人，與她的混血五官相當配合，而Lisa亦有保留她的招牌齊陰瀏海，保持甜美可人形象，當日她穿上黑色露肩裝配珍貴珠寶，就突出高貴一面。

Lisa亦曾示範另一款髮髻造型，今次她將瀏海梳起，感覺成熟不少，但更突出她的精緻五官，不過亮點是她的髮髻營造散開的效果，與傳統髮髻有點不同，感覺更新潮。

▲ Lisa以復古「柯德莉夏萍」髮髻示人

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責任編輯：Kiwi Lee