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【小一派位】獲喇沙錄取學生家長月花3萬報興趣班　稱競爭激烈未受移民潮影響

社會 13:35 2023/11/20

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小一自行分配學位取錄結果公布。 （梁偉榮攝）

明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位結果今日（21日）揭盅，家長可到申請的小學查閱結果。其中九龍城喇沙小學，今早8時許已有家長在校外等候查閱結果。有獲派學位的學生家長激動落淚，亦有家長表示花近3萬報讀興趣班，但稱未來如發現學校不適合兒子，有機會轉讀國際學校。

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教育局上周五（17日）公布，本年度有42,277人申請自行分配學位，有21,086人獲派學位，成功比率達49.9%，創近16年新高。其中喇沙小學今年共有90個自行分配學位，未有超收學生，較去年的95人少。兒子是「世襲生」、居住九龍塘區的全職媽媽黃太表示，大兒子去年「大抽獎」時成功入學，除非今年的世襲生太多，否則兒子理應被錄取，但都有報考其他直資小學作另一手準備。她表示，雖然大兒子是在校生，但擔心小兒子未能在自行收生階段獲派學位，因此有替其報讀面試班，每月亦花費兩至三萬報讀興趣班，包括中英數、游泳、打鼓、鋼琴等。

對於近年適齡學生人數減少及移民潮，令入學競爭較往年細，黃太認為，九龍塘區小學的競爭未有減少，加上有跨區或來自內地的學生報考，因此放榜前仍會擔心。她又指，留意到最近接連有學童輕生，明白在香港讀書的壓力大，未來會觀察兒子的性格和表現，如發現學校不適合兒子，有機會轉讀國際學校。

三代「世襲」15分獲派學位

張先生及兒子均是喇沙舊生，其孫兒亦成功以15分獲派學位。張先生表示，沒有特別為孫兒報讀興趣班，指「多數自己教，教下拼音」。他指，十分榮幸三代都能入讀喇沙，又形容孫兒「醒目」，不擔心其讀書壓力大，但知道喇沙於學業方面有要求，希望他應付得來。

陳先生的兒子以25分成功入讀該校，查閱結果後踏出校門時情緒激動，一度落淚。他透露，為入喇沙已準備2年，體育、音樂興趣班「報齊晒」，又表示「冇得再開心過今日，入到小學嚟緊12年都唔洗煩」。

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統一派位再戰喇沙

龍先生的兒子則未能在此階段獲派學位，他指自己鍾情喇沙，統一派位階段會再嘗試報讀。龍先生指，自己居住九龍塘區及信奉天主教，未有透露持多少分，但表示喇沙為傳統名校，認為其競爭不受移民潮影響。

獲自行分配學位的兒童，家長須於下周三（22日）或周四（23日）學校辦公時間內，帶同所需文件前往所申請的小學為子女辦理註冊手續；如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位。

教育局會於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月22至28日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在1月27或28日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。局方鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，並以「智方便+」啓動「小一入學電子平台」，以透過電子平台辦理選校手續及查閱統一派位結果。 

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記者：吳穎嵛

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