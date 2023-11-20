癌症殺手︱40歲聲樂老師聲沙喉嚨痛揭患癌　遺傳殺手一家4口同中招

▲ 40歲聲樂老師聲沙喉嚨痛揭患癌，遺傳殺手一家4口同中招。

聲沙喉嚨痛要小心！近日，内地一名40歲聲樂老師因感到聲音沙啞、喉嚨痛等症狀求醫，竟被確診罹癌；更驚人的是，此癌症是一種「遺傳殺手」，患者一家四口在6年内都先後患上，年紀最小的成員僅16歲。

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據内地媒體《中國新聞周刊》報道，浙江一名年近40歲的女聲樂老師，最近期上課時發現喉嚨有些疼痛、聲音沙啞不如以往響亮。由於近幾年她體檢時都被查出有輕微的「甲狀腺結節」症狀，於是她再求醫檢查，結果確診「甲狀腺癌」。醫生考慮到患者從事聲樂工作的因素，最後決定手術切除甲狀腺，同時保留喉返和喉上神經功能，大幅降低甲狀腺癌切除手術後的併發症。

「遺傳殺手」一家四口同中招

禍不單行，原來患者的家屬早遇上同樣疾病。6年前，患者的二姊首先在體檢中被查出有甲狀腺結節，之後確診「乳突型甲狀腺癌」；2022年6月，患者大姊的16歲兒子在校體檢時被查出「多發性甲狀腺結節」，並確診甲狀腺癌，甚至癌細胞已擴散，最終須切除雙側甲狀腺，終身服藥治療。而患者大姊在今年初也被確診乳突型甲狀腺癌，做了切除手術。

常見5大症狀

患者主治醫生提醒，甲狀腺癌症狀早期並不明顯，通常只頸部有腫塊但沒有不適；若沒有時常體檢，容易忽視此癌症。醫生特別呼籲，有甲狀腺癌家族史的人務必要留心，因家中若有人罹患甲狀腺癌，其他家族成員的發病機率會是普通人的1.5至2倍。遺傳現象或是因某些基因突變引起，更有機會遺傳給後代，不可輕視。

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責任編輯：羅嘉欣